‘Clássicos em Cena’ apresentas os encantos da Guitarra Portuguesa

Apresentação gratuita com o músico Ricardo Araújo será no dia 16 de junho, na Estação Cultural Romi

Músico Ricardo Araújo tornou-se o primeiro brasileiro a brilhar no prestigioso teatro “Os Trabalhadores de Arte” em Moscou - Foto: Geovane Cougo

O projeto “Clássicos em Cena”, que vem encantando o público de Santa Bárbara d’Oeste com apresentações mensais gratuitas e comentadas de música clássica e instrumental, é uma oportunidade para o público ouvir música de qualidade, e também conhecer novos estilos, instrumentos e sonoridades. O convidado de junho é o músico Ricardo Araújo, que traz para a cidade os fascinantes acordes da guitarra portuguesa.

Com o patrocínio da Romi S.A., por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o evento será dia 16 (sexta-feira), às 20h, na Estação Cultural da Fundação Romi, no Centro de Santa Bárbara.

Destaque no cenário musical, Ricardo Araújo que é professor, além de músico profissional, conquistou marcos impressionantes ao longo de sua carreira. Rompendo barreiras internacionais, tornou-se o primeiro brasileiro a brilhar no prestigioso teatro “Os Trabalhadores de Arte” em Moscou, um ícone com mais de 80 anos de existência, no ano de 2010. Nos anos seguintes, suas habilidades musicais o levaram aos renomados palcos da Ucrânia, nas cidades de Sinferopol e Sevastopol, onde ocorre o famoso Festival Internacional Balalaika. Mostrando sua versatilidade, Araújo participou da gravação do CD “Cancioneiros da Imigração”, lançado em nove países, e estendeu sua presença para as telas, atuando no filme “Sons de São Paulo” da TV Cultura, assim como no especial dedicado a Fernando Pessoa.

Seu trabalho ganhou ainda mais repercussão ao gravar a trilha sonora da novela “Tempo de Amar”, exibida em 2018 pela Rede Globo, na qual atuou em algumas cenas, cativando o público com sua guitarra portuguesa.

Como marca dos eventos do projeto ‘Clássicos em Cena’, o maestro Parcival Módolo recebe o público com informações preciosas sobre a história e os estilos musicais apresentados, sempre com uma abordagem divertida e leve, para tornar o evento ainda mais prazeroso e enriquecedor.

Além de ser o curador e comentarista do “Clássicos em Cena”, Parcival Módolo é um renomado regente e professor com carreira internacional, tendo mestrado em música dos séculos 17 e 18 na Alemanha e doutorado pela University of Southern California, em Los Angeles. Ele foi Maestro Titular e Diretor Artístico da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto e atualmente é coordenador geral da Divisão de Arte e Cultura do Instituto Presbiteriano Mackenzie em São Paulo, além de atuar regularmente como regente convidado em várias orquestras brasileiras e no exterior.

CLÁSSICOS EM CENA. Criado em 2000 pelo maestro Parcival Módolo e pelo produtor cultural e fundador da Direção Cultura, Antoine Kolokathis, o projeto “Clássicos em Cena” tem objetivo de difundir a música clássica e instrumental e já passou por mais de 15 cidades. Sediada em Campinas, desde 1999 a Direção Cultura presta consultoria e desenvolve projetos culturais, sociais e esportivos em parceria com empresas, artistas, ONGs e órgãos públicos. Aliados a ações de responsabilidade social, educação, meio ambiente e cidadania, os projetos do grupo – que inclui também a empresa Kalithéa, em São Paulo – alcançam diversos públicos e promovem o desenvolvimento com resultados efetivos e transparentes.

Acontece: Clássicos em Cena

Convidado: Ricardo Araújo – Guitarra Portuguesa

Data: 16/06 (sexta-feira)

Horário: 20h

Local: Estação Cultural da Fundação Romi

Endereço: Av. Tiradentes, 2 – Centro – Santa Bárbara d’Oeste

Entrada franca

Mais informações: www.classicosemcena.com.br