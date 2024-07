Clássicos da MPB entram em cena no Teatro Municipal de Americana nesta quinta-feira

Elisa Dias apresenta clássicos da MPB em vozes femininas - Foto: Daniel Casanova

Os grandes clássicos da MPB (Música Popular Brasileira) entram em cena no Teatro Municipal Lulu Benencase, de Americana, nesta quinta-feira (25). A fim de homenagear o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a cantora e compositora Elisa Dias apresenta o show “Elisa Dias e Trio ‘Partes de Mim’”.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O espetáculo coloca em foco os clássicos da MPB que fizeram, e ainda fazem, história nas vozes de cantoras como Elza Soares, Alcione, Sandra de Sá, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Luedji Luna, Thelma de Freitas e Vanessa da Mata.

Além de diversas outras músicas que marcaram a trajetória da cantora, neste dia Elisa Dias também irá interpretar algumas canções do seu primeiro álbum que será lançado em breve.

O projeto Elisa Dias e Trio iniciou em 2020, com uma tradicional formação de Jazz: piano, contrabaixo e bateria. Desde então, ela é acompanhada por músicos de renome nacional, Cesar Augusto, Diego Pereira e Caio Pamplona, fazendo releitura de grandes clássicos da música brasileira.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

O projeto “Elisa Dias e Trio ‘Partes de Mim’” tem ganhado notoriedade na cena musical paulista e já foi apresentado em diversas Casas, Teatros e Centros Culturais. Entre elas a Galeria Olido, Bourbon Street, Centro Cultural da Juventude, Casa das Caldeiras, Festival de Inverno de Guaratinguetá, Natal Iluminado de Embu das Artes, entre outros.

Os ingressos para a noite que homenageia latinas, negras e caribenhas têm condição especial para as mulheres: todas pagam meia-entrada. As entradas estão disponíveis na plataforma www.entravip.com.br, com valores de R$ 45 (meia) e R$ 90 (inteira).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Elisa Dias e o Trio Partes de Mim

Data e horário: quinta-feira (25), às 20h

Local: Teatro Lulu Benencase

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 696 – Jardim Girassol, Americana

Ingressos: www.entravip.com.br