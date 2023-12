Clássico infantil, Chapeuzinho Vermelho ganha versão natalina

O clássico das histórias infantis ganha uma nova versão neste domingo (17). A peça “Chapeuzinho Vermelho e a Ceia de Natal” será apresentada gratuitamente, às 16h, na Praça Vó Palmira, localizada na Rua São Teodoro, 200, no São Manoel, em Americana.

Chapeuzinho Vermelho ganha versão natalina e educativa – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A obra é uma adaptação da peça “Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Fujão”, também da Entretenimento Cultura, que completa nove anos em cartaz. Com uma roupagem natalina, a menina do capuz vermelho está levando panetones e guloseimas típicas da época para a ceia na casa da Vovó.

No caminho, a menina encontra o Lobo Fujão, que, ao contrário da história original, é vegetariano, além de roqueiro. O interesse principal do personagem é chegar na casa da matriarca da família antes de Chapeuzinho para participar da ceia de Natal.

Assim como na montagem original de Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Fujão, a história busca assuntos educativos, tornando a obra proveitosa para os pequenos. Ao invés de um caçador estar atrás do lobo, é a guarda ambiental que está em busca do animal.

“A primeira montagem é de 2015 para 2016, a gente pegou alguns tópicos que estavam acontecendo, tipo dengue, e adaptamos. O Lobo Guará, que é o lobo que está em extinção no Brasil, colocamos também na história”, contou o produtor do espetáculo, Ronaldo Britto.

A figura do lobo em extinção foi colocada justamente para conscientização sobre a espécie, um discurso de preservação de fauna feito pelo guarda ambiental. Desta forma, o novo personagem tira o estigma da história clássica de que o animal deve ser morto para que a cidade seja segura.

O Lobo Fujão, assim como o nome já diz, fugiu do zoológico da cidade e agora precisa retornar. A história de como ele foi parar no espaço de preservação é contada a Chapeuzinho. A floresta em que ele vivia quando era apenas um filhotinho sofreu com o desmatamento, e o lobo foi um dos poucos animais resgatados.

“É bem gostoso, bem divertido. Então, tem um time cômico no meio, que é super legal. Tem o rock do Lobo, que a molecada adora”, disse Britto.

Depois da peça, os personagens dedicam um tempo para dar atenção ao público e tiram fotos com as crianças. O evento ainda contará com um espetáculo de dança, que fará a abertura para a encenação. Além disso, terão food trucks para alimentação.

Chapeuzinho Vermelho e a Ceia de Natal