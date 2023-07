Clássico de Rubem Alves será encenado gratuitamente no final de semana

“A Pipa e a Flor”, clássico de Rubem Alves, recebe nova roupagem. A história será contada através de peça teatral. A companhia Teatro do Grande Urso Navegante apresenta gratuitamente o espetáculo em Americana neste final de semana, nos dias 22 e 23, em três sessões. A apresentação será na Editora Adonis, na Rua José Bonifácio, 174, no bairro Chácara Machadinho.

A peça, direcionada a todos os públicos e faixas etárias, aborda as relações humanas, seus encantos, aventuras, sonhos e buscas. A obra de Rubem Alves expõe o relacionamento entre uma pipa e uma flor que se apaixonam apesar das diferenças.

O ator e diretor Laerte Asnis durante a encenação de “A Pipa e a Flor” – Foto: Divulgação



A flor, que amava a pipa, a queria o tempo todo fixada no jardim, já a pipa, não conseguia ser feliz sem poder voar. Da história emergem sentimentos comuns presentes na vida das pessoas, como a felicidade, amor, inveja e ciúme.

O espetáculo terá música ao vivo com repertório erudito e cantigas de roda reproduzidas ao som de um piano. A peça é interativa e permite a todos refletir sobre a felicidade. “A Pipa e a Flor” junta encenação e música, com o elenco composto pelo ator Laerte Asnis e a musicista Luciana Vieira.

Ao final da apresentação haverá um bate-papo com o elenco sobre a importância do tema que permeia a obra de Rubem Alves. Será abordada ainda a importância do teatro, do livro, da leitura e da música na formação integral da criança.

A peça é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com apoio do PROAC/ICMS e patrocínio da Harald Chocolates e Urbano Alimentos.

OFICINA. Além da encenação, a companhia fará uma oficina de teatro nesta sexta-feira, das 17h às 19h, também na Editora Adonis. A atividade é direcionada aos primeiros 20 inscritos. A proposta é possibilitar a troca de experiências entre os participantes, introduzindo-os ao jogo teatral como forma de desenvolver a criatividade. As vagas são direcionadas a maiores de 16 anos. As inscrições para a oficina podem ser realizadas pelo Whatsapp (11) 99511-2557