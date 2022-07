Circuito das Artes oferece programação diversificada em Sumaré

Em comemoração ao aniversário de 154 anos, Sumaré recebe neste domingo (31) o Circuito de Artes. Realizado na Praça Central Jardim Maria Antônia, o evento será das 10h às 19h, com entrada gratuita. A ação é promovida pelo Instituto Eco Ambiental por meio da Lei Rouanet.

O Circuito de Artes conta com uma programação do palco, que inclui apresentação do grupo Capoeira Berimbau de Ouro, da Orquestra de Violeiros Terra da Uva, vários grupos de dança e os espetáculos teatrais “As aventuras de Gotícula” e “A História da Caixa”, ambas da Cia São Genésio. Ao final das apresentações, haverá uma sessão de cinema com exibição de curtas-metragens. A programação completa e os horários de cada atração estão disponíveis no site www.projetocircuitodasartes.com.br.

A Orquestra de Violeiros Terra da Uva é uma das atrações gratuitas do evento – Foto: Divulgação / Perfectto Projetos

Ao longo dia, haverá entrega de pipoca e algodão doce, oficinas culturais, esculturas de bexiga, desenhos para colorir e pintar, e brinquedos infláveis. Também estão previstas ações como aferição de pressão, avaliação física e nutricional.

“O Circuito das Artes é um projeto criado para incentivar nossas crianças, adolescentes e jovens a deixarem os aparelhos eletrônicos de lado por algumas horas e mergulharem no mundo das artes. Teremos atrações e oficinas para todos os gostos. Nossa meta é dar voz e visibilidade para as manifestações culturais com o intuito de colaborar com o desenvolvimento e bem-estar de todos os participantes”, disse Patrícia Henrique, presidente do Instituto Eco Ambiental.

A Praça Central Jardim Maria Antônia fica na Rua Guademiro Novoleto, 527, Centro. Todas as atrações do Circuito de Arte são gratuitas. Sumaré será a primeira cidade a receber o evento. Nos próximos meses, o Circuito das Artes passará também por Jundiaí e Mogi Mirim.