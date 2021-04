Circuito brincante online e gratuito começa neste domingo

Iniciativa da Casa Dois João, de Santa Bárbara, tem a intenção de incentivar as brincadeiras em movimento em casa

Com a ideia de transformar Santa Bárbara d’Oeste em um grande campo de brincadeiras, o Coletivo Casa Dois João promove entre os dias 18 de abril e 9 de maio, sempre aos domingos e em quatro diferentes horários, apresentações culturais para o público infantil que visam estimular as brincadeiras e o movimento em casa.

O circuito gratuito “Santa Bárbara, Terra da Brincadeira” vai proporcionar o reconhecimento da cidade como território da brincadeira, dialogando entre passado e presente, e celebrando a arte da infância, segundo nota divulgada à imprensa.

As transmissões serão pelos canais do projeto no Facebook @Circuitosbterradabrincadeira, Instagram @sbterradabrincadeira e Youtube Santa Bárbara Terra da Brincadeira. Às 9h haverá intervenções circenses; às 11h , shows musicais; às 14h, contações de histórias, e às 16 horas, espetáculos teatrais.

Atividades serão promovidas pelo Coletivo Casa Dois João – Foto: Divulgação – Prefeitura de Santa Bárbara

Serão apresentações circenses, musicais, contações de história e apresentações teatrais transmitidas online, além de um roteiro digital de brincadeiras eternizadas na infância de toda criança. Ao fim do circuito, o participante ainda ganha o título de criança cidadã da brincadeira.

A iniciativa é do artista literário e produtor cultural João Marcelo Hansser, com o artista da cena Jotapê Antunes. Eles formam o Coletivo Casa Dois João, que atua na produção de eventos culturais de cunho pedagógico em Santa Bárbara. Também integram a programação, MB Circo, Canta Curumin, Wal Baseio e Cia Arte Móvel.

“Acreditamos que a brincadeira é o combustível diário para uma infância mais criativa e viva. Por si só, brincar é o maior instrumento pedagógico de descoberta da criança. É uma possibilidade de se desenvolver, auxiliando o seu ciclo de crescimento, fortalecendo a alfabetização sem descartar o imaginário”, ressaltou Hansser em entrevista ao LIBERAL.

“Nesse momento duro que estamos vivendo, brincar é justamente estimular a criança a se mexer, explorar espaços e movimentos. Estamos, desde o ano passado, cada vez mais engessados, prestando atenção a uma tela, computador ou celular”, afirmou ainda.

Segundo o artista, por mais que o evento seja online, a intenção é estimular a interação através do movimento, com brincadeiras para pular, falar ou dobrar papéis, além de apresentações dançantes.

O projeto também permite a solicitação via formulário online de um kit brincante físico, que inclui mapa da programação, passaporte da brincadeira e materiais para uma brincadeira de fazer.

As entregas serão em Santa Bárbara e cada família pode solicitar até três unidades, informando o nome das crianças que receberão os materiais. Os itens não são necessários para o acompanhamento da programação do projeto.

A realização do circuito “Santa Barbara, Terra da Brincadeira” conta com recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.