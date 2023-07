‘Circuito Arte nas Ruas’ movimenta Estação Cultural, em Santa Bárbara, neste sábado

A Estação Cultural da Fundação Romi, em Santa Bárbara d’Oeste, será palco do “Circuito Arte nas Ruas” neste sábado (15). Será um dia inteiro de apresentações artísticas e culturais gratuitas.

Com o patrocínio da Romi S.A. por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o evento começa às 10h, com “Animambembe”, do Grupo Último Tipo. A apresentação músico-teatral é um espetáculo que mistura diversas linguagens, interação com o público e música.

O grupo Mundo da Lua apresenta a peça “Cada Um é Um”, uma combinação de palhaçaria, música e desafios com o objetivo de proporcionar diversão e entretenimento para pessoas de todas as idades.

A trama gira em torno de três palhaços músicos: Vagalume, Pirilampa e Pisca-Pisca, que entram no palco cantando, dançando e interagindo com o público.

Programação será aberta pelo grupo Último Tipo, com um espetáculo de interação com o público – Foto: Divulgação



A magia e o encanto do circo estão garantidos com as presenças da Família Burg e do grupo Los Circo Los. Em “Mistérius”, a Família Burg se inspira na tradição clássica dos palhaços para apresentar performances com variedade de técnicas, incluindo truques de mágica e hipnose.

Los Circo Los traz para o “Circuito Arte nas Ruas” o espetáculo “Circolando”, uma interação cômica divertida entre dois atores que transforma a apresentação em uma obra aberta à improvisação e aos erros, garantindo diversão para todos os espectadores. Em “E aí, beleza?!”, o grupo Excaravelhas, através da dança, propõe aguçar o olhar do espectador para a diversidade cultural, partindo dos cumprimentos que cada grupo social utiliza para se saudar, explorando a linguagem de gestos e expressões.

MÚSICA. Na programação musical, o grupo Sax Supera, do Instituto Anelo, recorre ao saxofone e percussão para mostrar arranjos originais de diferentes gêneros e estilos, como música popular brasileira, pop e funk, além de temas consagrados de filmes, animações e novelas.

Já o grupo Jazz Clown faz uma mistura refinada de jazz e comédia, utilizando instrumentos musicais inusitados, como corneta de garrafa pet, percussão em frigideiras, brinquedos de borracha e marionetes, proporcionando uma experiência musical única e envolvente.

Encerrando a programação do dia, o grupo CantaVento mostra o espetáculo Brincantorias, com cantos de roda, trava línguas, improvisos coletivos, num passeio divertido pelas culturas populares do Brasil e de outros cantos do mundo. O grande festejo traz ritmos como Moçambique, Cacuriá, Coco, Samba Lenço, Samba de Roda, Congada, entre outro