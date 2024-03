Circo Teatro Biriba se apresenta na Praça José Frezzarin, em Americana

A Companhia de Circo Teatro Biriba se apresenta na Praça José Frezzarin, na Avenida de Cillo, no Jardim São José, a partir desta quinta-feira (14). A companhia fará quatro apresentações no total, com sessões também na sexta (15), sábado (16) e domingo (17).

Com entrada gratuita, a apresentação terá início sempre às 20h. O evento é uma realização da W.G.R Produções em parceria com a Prefeitura de Americana.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O público poderá acompanhar uma apresentação que destaca a tradição do circo teatro. As performances, com duração aproximada de 80 minutos, são adequadas para todas as idades. A companhia circense e teatral está na quinta geração da família Roque, e em 2023 celebrou 80 anos de história e contribuição cultural.

O espetáculo é financiado pela Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022) no município, no edital nº 002/2023, voltado a projetos culturais das demais áreas da cultura de Americana (não audiovisual).

“Convidamos a população para mais um evento gratuito proporcionado com recursos da Lei Paulo Gustavo”, disse a secretária de cultura e turismo, Marcia Gonzaga Faria.