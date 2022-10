Circo Mundo Mágico faz temporada em Santa Bárbara até o final do mês

Atração está instalada no estacionamento do Tivoli Shopping com apresentações inéditas

O circo Mundo Mágico está em Santa Bárbara d’Oeste para curta temporada. A atração ficará instalada no estacionamento do Tivoli Shopping até o final de outubro com apresentações de seu espetáculo intitulado “Mês das Crianças”.

Com uma equipe composta por cerca de 30 profissionais, 20 deles artistas circenses que se apresentam no picadeiro como palhaços, acrobatas, mágicos e malabaristas, o Circo Mundo Mágico traz apresentações inéditas e números que prometem tirar o fôlego, encantar e entreter toda a família.

De acordo com o gerente Edson Lopes, um dos grandes destaques do espetáculo é o Globo da Morte com quatro motos.

Material de divulgação publicado pelo Tivoli: atrações para toda a família – Foto: Divulgação

“Nós temos o menor Globo do Brasil e temos quatro motoqueiros girando ao mesmo tempo dentro dele e enfrentando esse grande desafio. Estamos, inclusive, inscritos no Livro dos Recordes com esse número”, disse.

Os espectadores também poderão conferir acrobacias feitas pelos malabaristas e equilibristas, além de apresentações de mágica e de palhaços, entre outras atrações imperdíveis, como a participação do Bumblebee, o autobot amarelo, um dos personagens mais conhecidos e queridos dos Transformers.

“Estamos na terceira geração circense do Circo Mundo Mágico. Temos artistas nacionais e internacionais, todos com muito talento e habilidade, que surpreendem pela força, graça e destreza nas performances. Tenho certeza que o nosso espetáculo vai encantar a todos. E é o programa ideal para a criançada”, diz o gerente do circo, Edson Lopes, que também participa do espetáculo dando vida ao palhaço Espigão.

O Circo Mundo Mágico conta também com lobby e praça de alimentação com carrinho de algodão doce, pipoca, churros, maçã do amor, salgadinhos, cachorro-quente, batata frita e bebidas variadas, além de loja com lembrancinhas.

As sessões do espetáculo vão acontecer até o dia 30 de outubro, de segunda a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h.

Os valores dos ingressos variam de R$ 15 a R$ 60 de acordo com o setor escolhido, que leva em conta a localização do assento dentro da tenda. Mais informações podem ser obtidas pelo Whatsapp (15) 99667-8397.

*Estagiária sobre supervisão de Valéria Barreira