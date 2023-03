Circo Khronos se apresenta pela primeira vez em Santa Bárbara; veja o roteiro cultural

O espetáculo tem sessões de terça a sexta-feira – Foto: Reprodução

SANTA BÁRBARA

24/03 Circo Khronos

Inédito em Santa Bárbara d’Oeste, o espetáculo do Circo Khronos estreia nesta sexta-feira (24), às 20h30. Instalado ao lado do Tivoli Shopping, o circo tem apresentação que conta com atrações internacionais e artistas premiados, como o mágico de Las Vegas, gorila King Kong de 11 metros de altura, e até com um carro Transformers que se transforma em um robô Tyrannosaurus rex. O espetáculo tem sessões de terça a sexta-feira, às 20h30, sábado às 18h e às 20h30, e domingo em três horários: 16h, 18h e 20h30.

Rua José Jorge Patrício, 2 – Vila Mollon IV.

AMERICANA

24/03 Lollapaliso

Às vésperas do Lollapalooza – festival que reúne nomes da música pop e alternativa neste final de semana na cidade de São Paulo – o bar Vibes Coffee Shop promove a festa “Lollapaliso” para quem não estará presente no festival também ter a oportunidade de curtir um bom som. O “line up” do Lollapaliso, que será nesta sexta (24), às 20h, conta com músicas de artistas que tocarão no festival, como Billie Eilish e Twenty One Pilots. O evento também conta com a banda cover Blinkers 182.

A entrada é gratuita até às 21h com nome na lista.

Rua Dom Barreto, 811 – Paraíso.

25/03 Prego na testa

O espetáculo gratuito “Prego na Testa” se apresenta neste sábado, às 20h, no Teatro Municipal “Lulu Benencase”. A peça é um monólogo interpretado pelo parlapatão Hugo Possolo, que vive sete personagens extravagantes, cada um carregado com uma neurose e um humor diferentes. “Prego na testa” é uma adaptação de Pounding nails in the floor with my forehead, e resume o estilo da companhia teatral ao expor a neurose urbana de forma icônica, reflexiva e angustiante, apontando a sensação de impotência dos seres humanos diante da realidade das grandes cidades.

Rua Gonçalves Dias, 696, no bairro Jardim Girassol.

CAMPINAS

25/03 Nossa… como o mundo tá chato!

O humorista Márcio Donato chega à Campinas com o seu novo stand up, o “Nossa… como o mundo tá chato!”, às 21h30, deste sábado, no Teatro Oficina do Estudante, no Shopping Iguatemi. São cerca de uma hora e dez minutos de show com desabafos e indignação do humorista sobre situações corriqueiras e que o tiram do sério, seguindo sua linha de humor explosiva e enraçada. Os ingressos custam R$ 70, enquanto a meia sai por R$ 35.

Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina.