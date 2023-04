Circo Khronos apresenta temporada em Americana a partir desta sexta-feira

Estrutura está montada ao lado da Fidam, com estacionamento grátis e ambiente climatizado

Programação inclui atrações clássicas e tecnológicas

O Circo Khronos vem pela primeira vez a Americana, trazendo atrações que vão do tradicional ao inovador. Montado no pátio da Fidam (Feira Industrial de Americana), ele estreia sua temporada na cidade às 20h30 desta sexta-feira (28). O Circo Khronos se apresenta na cidade em parceria com o LIBERAL.

O espetáculo traz clássicas atrações circenses, como malabaristas, equilibristas, mágicos, globo da morte e palhaços, mas também aposta na tecnologia para surpreender o público. O King Kong, um robô gorila de 11 metros de altura, é um dos destaques, assim como o dinossauro mecatrônico T-Rex e o Transformers, um carro que se transforma em robô.

Mágico, diretor geral e artístico, Lucas Rangel contou que o Circo Khronos nasceu há dez anos da união de duas famílias circenses, trazendo na bagagem uma tradição de quatro gerações. “Meu bisavô já era de circo. O Khronos surgiu há dez anos, mas já vem de uma longa tradição circense, são quase 100 anos encantando o público”, destacou Rangel ao LIBERAL.

O espetáculo mobiliza cerca de 35 pessoas, entre artistas e produção. “Que Americana venha em peso ver esse espetáculo que preparamos especialmente para a cidade. São atrações novas e exclusivas, uma estrutura fantástica, com estacionamento grátis e seguro, conforto e ambiente climatizado”, disse o diretor.

O Circo Khronos tem previsão de permanecer quatro semanas em Americana. As sessões são de terça a sexta-feira, às 20h30; aos sábados, às 18h e às 20h30; e aos domingos, às 16h, 18h e 20h30.

Os ingressos estão à venda no site sympla.com.br e na bilheteria física. Estão disponíveis três setores – lateral, que custa R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira); central, ao preço de R$ 25 (meia-entrada) e R$ 50 (inteira); e vip, por R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira). A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200, na Vila Israel. Mais informações através da página no Instagram @circokhronosoficial.