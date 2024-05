Circo da Galinha Pintadinha, da Família Garcia, realiza temporada em Americana

O Circo da Galinha Pintadinha, da tradicional família circense Garcia, deu início à uma curta temporada de apresentações em Americana. A atração está instalada na Fidam (Feira Industrial de Americana).

A Família Garcia retorna ao próprio picadeiro com um espetáculo repleto de atrações após 20 anos em turnês com o Circo Tihany Internacional.

Circo da Galinha Pintadinha – Foto: Divulgação

Desta vez, juntam a tradição e expertise de mais de 90 anos de história com a ave mais amada pelas crianças, a Galinha Pintadinha, que está acompanhada de toda sua turma. A atração é a mais aclamada pelo público do circo.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além do principal número da noite, o circo também conta com performances envolvendo acrobacias aéreas, malabares, equilíbrio, mágica, contorção e palhaçaria.

O Circo da Galinha Pintadinha mantém apresentações fixas às 19h30 nas quintas e sextas-feiras. Os sábados tem três sessões do espetáculo, às 15h, 17h e 19h.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Os três horários são mantidos aos domingos e feriados, mas com o acréscimo de uma sessão às 11h da manhã.

Os ingressos para a temporada do circo estão disponíveis na plataforma showpass.com.br, com valores de R$ 30 a R$ 50. As entradas também podem ser adquiridas diretamente na bilheteria do circo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Família Garcia apresenta Circo Galinha Pintadinha