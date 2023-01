CineMaterna no Tivoli Shopping traz ‘Gato de Botas 2’

As dez primeiras mães ou responsáveis com bebês de até um ano e meio vão ganhar ingresso cortesia

A sessão do filme “Gato de Botas 2” vai ser na 3ª feira - Foto: Universal Pictures - Divulgação

O filme “Gato de Botas 2 – O Último Pedido” será exibido no projeto CineMaterna do Moviecom Cinemas, no Tivoli Shopping. A sessão será na terça-feira (31), às 14h. As dez primeiras mães ou responsáveis com bebês de até um ano e meio vão ganhar ingresso cortesia. O filme acontece 12 anos após o primeiro longa do personagem, que foi apresentado ao público na franquia “Shrek”.

O Gato de Botas descobre que sua paixão pelo perigo fez com que esgotasse oito de suas nove vidas. Para reverter essa contagem, ele vai partir rumo à Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos, que promete restaurar suas vidas perdidas. Na aventura, ele vai contar com sua ex-parceira e inimiga Kitty Pata Mansa e com o vira-lata Perro.

O CineMaterna oferece sessões de cinema adaptadas para o conforto de mães com bebês. O objetivo é oferecer cultura e diversão para mulheres no período do pós-parto.

O cinema tem trocadores com fraldas, pomadas e lenços umedecidos. Além disso, o som do filme é mais baixo, o ar-condicionado fica com temperatura mais suave e há uma iluminação leve. Mães voluntárias recepcionam o público e prestam ajuda quando necessário.

O Tivoli Shopping recebe o projeto a cada dois meses, distribuindo dez ingressos cortesia meia hora antes do início da sessão.