CineMaterna exibe ‘O Besouro Azul’ nesta terça

A nova edição do CineMaterna exibe o filme “O Besouro Azul” no Tivoli Shopping nesta terça-feira (26), às 14h. Projeto em parceria com o Moviecom acontece a cada dois meses e é voltado para que mães possam participar de sessões de cinema com seus bebês de até um ano e meio.

O longa é estrelado por Xolo Maridueña e pela atriz brasileira Bruna Marquezine. Baseado nos quadrinhos da DC, a obra conta a história do jovem mexicano Jaime Reyes que, recém-formado, volta para casa cheio de aspirações para o futuro.

História de adolescente que se torna herói será exibida no CineMaterna – Foto: Divulgação

Enquanto busca seu propósito no mundo, o destino o surpreende ao colocar em seu caminho uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena: o Escaravelho. O besouro alienígena escolhe Jaime para ser seu hospedeiro, o que lhe dá uma armadura super poderosa e lhe garante poderes.

Para oferecer maior conforto durante a exibição, a sala de cinema é especialmente preparada para os bebês, com som mais baixo, ar condicionado em temperatura suave e iluminação leve.

O ambiente também recebe trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente, e um tapete especial para bebês que já andam ou engatinham e um “estacionamento” para os carrinhos de bebê.

Para curtir a sessão do CineMaterna não é preciso reservar lugares, basta ir ao cinema no dia e hora da exibição. As 10 primeiras mães ou responsáveis pela criança ganharão a entrada de cortesia – distribuídas cerca de meia hora antes do início. Para isso, é só procurar por uma voluntária CineMaterna na bilheteria do cinema.