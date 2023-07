CineMaterna exibe ‘Elementos’ nesta terça-feira

A sessão acontece no Moviecom, do Tivoli Shopping, e é dedicada às mães e bebês

A nova edição do CineMaterna exibe a animação “Elementos” nesta terça-feira (25), às 14h, no Moviecom do Tivoli Shopping. O projeto prepara uma sessão que possa receber e atender as necessidades de mães e bebês de até um ano e meio.

Além da escolha de filmes que proporcionem entretenimento para mães, pais e acompanhantes, a sala de cinema é especialmente preparada para os bebês, com som mais baixo, ar-condicionado em temperatura suave e iluminação leve.

O ambiente também é preparado com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, que podem ser usados gratuitamente. A sala do cinema conta, ainda, com um tapete especial para bebês que já andam ou engatinham e um “estacionamento” para os carrinhos de bebê.

Durante a exibição do filme algumas mães voluntárias estarão presentes para recepcionar o público e prestar ajuda quando necessário. O objetivo do projeto é oferecer cultura e diversão para as mães no período pós-parto.

O filme

A animação se passa na Cidade Elemento e conta a história de Faísca – uma jovem espirituosa e de temperamento um pouco quente, com um grande senso de humor e apaixonada pela família – e Gota, um rapaz empático, observador e extrovertido, que não tem medo de demonstrar suas emoções.

Após um primeiro contato um pouco conturbado, os jovens percebem que têm muito mais em comum do que imaginavam e vivem altas aventuras juntos de Turrão, um garoto muito inteligente da terra que mora na Vila do Fogo, e Névoa, com uma personalidade fofa e rosa e que está sempre atenta às tendências da moda.