CineMaterna acontece nesta terça no Tivoli Shopping

O Tivoli Shopping realiza mais uma edição do CineMaterna nesta terça-feira (28). O projeto é voltado às mães com bebês e exibe o filme “As Marvels”, às 14h, no Moviecom Cinemas.

Nesse novo filme do universo cinematográfico da Marvel, as heroínas Capitã Marvel, Monica Rambeau e Kamala Khan se unem em uma aventura inédita, após terem seus poderes interligados.

As mães interessadas em aproveitar a sessão do CineMaterna não precisam reservar lugares, basta ir ao cinema no dia e horário da exibição. As 10 primeiras mães ou responsáveis pela criança ganharão a entrada de cortesia, que é distribuída cerca de meia hora antes do início. Para isso, é só procurar por uma voluntária CineMaterna na bilheteria do cinema.

A iniciativa, que acontece a cada dois meses, é pensada especialmente para que as mães possam se divertir com seus bebês de até um ano e meio.

Além disso, o ambiente é preparado especialmente para as crianças. O som do filme é mais baixo, o ar condicionado tem temperatura suave e a iluminação é leve, proporcionando maior conforto às famílias.