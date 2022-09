Cinemas itinerantes chegam à região na semana de 7 de setembro

Santa Bárbara d’Oeste e Hortolândia recebem cinemas itinerantes na semana que vem. As sessões serão gratuitas e abertas à população.

O Parque dos Jacarandás, em Santa Bárbara, terá no dia 7 de setembro o projeto CineSolarzinho, com a exibição de curtas-metragens brasileiros e do filme “Turma da Mônica – Laços” (2019). A sessão começa às 18h com os curtas, e o longa será exibido às 19h. Haverá distribuição de pipoca.

O projeto Cine Solar é o primeiro cinema itinerante do país movido à energia solar. Duas vans foram adaptadas com as placas fotovoltaicas e com o sistema de conversão de energia e armazenamento, promovendo uma autonomia de 20 horas. Cada van também carrega 110 cadeiras e banquetas para o público, além de todo o sistema de som e projeção para o cinema. O projeto percorre o país democratizando o acesso ao cinema, principalmente com produções nacionais, e promovendo ações de educação ambiental.

O projeto Cine Solar é o primeiro cinema itinerante do país movido à energia solar – Foto: Divulgação

O CineSolarzinho é realizado pela Brazucah Produções através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da CPFL Energia, apoio do Instituto CPFL e da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste.

DEMOCRÁTICO. Hortolândia recebe entre 6 e 8 de setembro o Cine em Cena Brasil. A sala itinerante ficará montada no Centro de Referência em Educação Ambiental, no Parque Escola. Semelhante a um cinema convencional, terá capacidade de 200 lugares, ar-condicionado, tela de 26 metros quadrados, sistema de som 5.1 e projeção digital.

Serão 12 sessões gratuitas dos filmes “História Antes de Uma História” (2017), “Raya e o Último Dragão” (2021), “Homem Aranha – Sem Volta Para Casa” (2021) e “Um Crime Entre Nós” (2020). A programação e os horários serão divulgados no Facebook @cineemcenabrasil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Hortolândia marca a volta do Cine em Cena Brasil, após paralisação de mais de dois anos por conta da pandemia. “Estamos muito contentes por voltar com o projeto que já alcançou mais de 222 mil espectadores, nos mais longínquos cantos do país. Esperamos continuar levando alegria e diversão a todos os amantes da sétima arte e pra quem não tem condições financeiras de frequentar uma sala comercial”, disse Edson Souza, da Ibirajá Produções, empresa que coordena o projeto.

O Cine em Cena Brasil é realizado através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com apoio do Instituto CCR, no trecho da CCR AutoBan, com apoio da Prefeitura de Hortolândia.