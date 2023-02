Cinemas do Tivoli e Villa Multimall terão ingressos a R$ 10

A Semana do Cinema, que acontece em todo o país, terá ingressos a preço único de R$ 10 em todas as sessões de quinta (9) a terça-feira (14). Aderiram à campanha o Moviecom, no Tivoli Shopping, e o Multiplex, na Villa Multimall, ambos em Santa Bárbara d’Oeste.

No Tivoli Shopping, a programação do cinema inclui os lançamentos da semana, “Desapega!” (2023) e “Pearl” (2023), além de sessões com a pré-estreia de “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania” (2023). Também estão em cartaz os filmes “O Gato de Botas 2: O Último Pedido” (2023), “Avatar: O Caminho da Água” (2023), “Batem à Porta” (2023), “O Grande Mauricinho” (2023), “M3gan” (2023), “Chefe Jack: O Cozinheiro Aventureiro” e “Titanic” (1997), que voltou aos cinemas em comemoração aos 25 anos de seu lançamento. No período da Semana do Cinema, o combo de pipoca e refrigerante também terá preço promocional no Tivoli Shopping.

Até o fechamento desta reportagem, a programação do Multiplex para a Semana do Cinema ainda não havia sido divulgada. Na programação que vale até esta quarta-feira (8), há filmes como “Tudo em Todo o Lugar Ao Mesmo Tempo” (2022), que voltou às salas de cinema após ter sido indicado a 11 Oscars, “Gemini: O Planeta Sombrio” (2023) e “O Pior Vizinho do Mundo” (2023).

A Semana do Cinema foi idealizada pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), com apoio da Abraplex (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex), para democratizar o acesso e estimular o retorno às salas de cinema após a pandemia. A proposta é de que a campanha passe a integrar a programação das exibidoras brasileiras em dois períodos do ano.

Em setembro de 2022, durante a primeira edição brasileira da Semana do Cinema, o púbico que frequentou as salas de cinema subiu 296% e a renda cresceu 127%, de acordo com levantamento da Comscore. A iniciativa contou com a adesão de mais de 3,3 milhões de espectadores.