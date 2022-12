Cineclube Estação realiza primeira sessão desde o início da pandemia

Retomada acontece em parceria com alunos de publicidade e propaganda do Unisal

O Cineclube Estação volta à cena cultural da região nesta quarta-feira (7). Interrompido desde o início da pandemia, o projeto retorna com uma sessão em auditório do Unisal – Campus Maria Auxiliadora, às 19h30. Serão exibidos trabalhos do diretor local Marcelo Borelli. A entrada é aberta ao público e gratuita.

A sessão vai apresentar a série de curtas-metragens “Cartas e Recordações”, onde Borelli viaja pelas memórias e acontecimentos de uma família. Com linguagem poética, as obras são baseadas em cartas escritas pelo pai de Borelli.

O diretor possui uma empresa de filmagens em Americana, a MB Filmes, e tem uma longa carreira na área, principalmente na publicidade e com grandes artistas da música brasileira.

Membros da nova diretoria do projeto com alunos do 6° semestre do curso de publicidade e propaganda do Unisal – Foto: Cineclube / Divulgação

“São vídeos muito emocionantes, sem contar a qualidade técnica. Quem participar da sessão vai ter uma ótima oportunidade de conhecer as pratas da casa e o quanto talento temos aqui em Americana”, convidou Karina Pilotto, presidenta do Cineclube Estação.

DIRETORIA. Karina contou que conheceu o Cineclube Estação na época em que era repórter de cultura do LIBERAL. A jornalista leu em uma matéria publicada pelo jornal em setembro que o projeto estava tentando retomar suas atividades, e entrou em contato com o cineclubista Márcio Zagallo para se candidatar.

“Pensei que essa seria uma forma de unir algo que gosto, que é realizar eventos e ações que impactem a nossa sociedade e proporcionem a formação cultural da população que não tem acesso, com uma necessidade de socialização pós-isolamento social”, explicou Karina.

A nova diretoria da entidade conta com 15 pessoas, e sua recomposição era uma das necessidades do Cineclube para a retomada das atividades.

“Aceitei a presidência por entender que seria simbólico ter, pela primeira vez, uma mulher na presidência de um projeto que já está com quase 20 anos. Isso também diz muito sobre a forma como o Cineclube Estação se atualiza para acompanhar o momento que vivemos. Mas reforço que esse título é só um nome, porque aqui todas as decisões são tomadas de forma participativa”, declarou Karina.

PARCERIA. O retorno do projeto acontece em parceria com alunos do 6° semestre do curso de publicidade e propaganda do Unisal. Sob orientação do professor Fabrizio Racanelli, que é um dos fundadores do Cineclube, os estudantes ficaram responsáveis por renovar comunicação do projeto, elaborando o novo logotipo e conteúdos para as redes sociais, o @cineclube.

estacao no Instagram.

Além de oferecer o auditório para a realização da sessão de retomada, o grupo da publicidade e propaganda do Unisal também ajudou na curadoria. Foi sugestão de Racanelli a exibição de “Cartas e Recordações”.

Para as próximas sessões, a ideia é retornar ao MAC (Museu de Arte Contemporânea) Americana, último espaço onde o Cineclube funcionava, segundo Zagallo.

“Somos gratos a todos que fizeram ou fazem parte desse projeto, Americana é uma cidade privilegiada por ter um Cineclube ativo e em movimento. Vamos procurar a Secretaria de Cultura e Turismo para ver se tem condições de ocuparmos algum espaço público cultural novamente”, disse o cineclubista.