Cineclube Estação exibe ‘Tudo Sobre Minha Mãe’

O filme terá exibição gratuita no dia 15 de março, às 19h30, no Espaço GNU - Foto: Divulgação

O projeto Cineclube Estação fará sua primeira sessão de 2023 com o filme “Tudo Sobre Minha Mãe”, do diretor espanhol Pedro Almodóvar. A exibição gratuita será no dia 15 de março, às 19h30, no Espaço GNU, em Americana. Após o filme, será realizado um debate.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A obra foi escolhida para homenagear o Dia Internacional das Mulheres. “Tudo Sobre Minha Mãe” foi lançado pelo premiado cineasta espanhol Pedro Almodóvar em 1999. O filme começa a partir da morte do personagem Esteban, que é atropelado após assistir a um espetáculo teatral.

Com a morte, sua mãe Manuela decide buscar o pai do menino para avisá-lo da morte. Entretanto, no caminho, ela cruza com a travesti Agrado e outras personagens que trazem reflexões diversas sobre o universo feminino. No elenco, estão Cecilia Roth, Marisa Paredes, Antonia San Juan e Penélope Cruz. A classificação indicativa é 14 anos. Após a sessão, a obra será debatida junto aos participantes e às apoiadoras do Cineclube Estação – Clarissa Oliveira, Karina Pilotto e Sandra Covesi.

A primeira sessão do Cineclube Estação de 2023 é realizada em parceria com o Espaço GNU. O estabelecimento abriu suas portas para o projeto com o objetivo de incentivar atividades de formação de público e cultura gratuita na cidade. A partir desta sessão, o Cineclube Estação realizará sessões mensais no GNU, sempre gratuitas e seguidas de debate sobre o tema das obras apresentadas. O endereço é Rua Padre Avelino Canaza, 258, Vila Galo.

DIRETORIA. A primeira sessão do ano também marca uma transição da diretoria do Cineclube Estação. A presidência, assumida por Karina Pilotto em 2022, será transferida para Clarissa Oliveira. A nova presidente é professora de educação básica, integrante dos coletivos sociais Frente Feminista Marielle Vive, Bazar por Elas, PLP, Cursinho CEU, Quilombo Cultural, Gênero e Diversidade, dos conselhos da Mulher e de Cultura de Americana, e fundadora da rádio comunitária Lilases.