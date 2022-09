Cineclube Estação completa 18 anos e prepara retorno de suas atividades

O cineclubista Márcio Zagallo está à frente do projeto desde 2009; para retomar as atividades são necessários pelo menos 12 voluntários - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

O Cineclube Estação quer reestrear em breve. O projeto completa, em 2022, 18 anos, e quer retomar suas atividades, paralisadas desde o início da pandemia. O primeiro passo é a busca por voluntários para recomposição da diretoria. Mas também há um desejo de colocar em prática o Cineclube Estação em Movimento, com sessões em diferentes espaços.

O projeto de um cineclube em Americana nasceu do trabalho de um grupo de amigos. Eduardo Minatel teve a ideia após participar de um cineclube em uma bienal cultural realizada em Olinda (PE). Ao ver o funcionamento do projeto pensou em trazê-lo para Americana. Eduardo se juntou a Marco Fontanetti, Fabrizio Racanelli, Leonardo Lenhare, Wagner de Oliveira e André Ortega. Durante dois anos percorreram cineclubes no Estado de São Paulo, entendendo o funcionamento desse tipo de atividade.

O Cineclube Estação já teve várias “casas”. Ele começou em 2004 no MAC (Museu de Arte Contemporânea), que na época funcionava na Biblioteca Municipal. A inauguração foi com a exibição de “Terra em Transe” (1967). Em 2010 foi para a antiga estação ferroviária, onde ficou até 2014, e depois seguiu para a Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente. Em 2016 foi para o MAC no CCL (Centro de Cultura e Lazer), onde podia utilizar os equipamentos do espaço.

No primeiro semestre deste ano, um dos fundadores do Cineclube Estação faleceu. Eduardo Minatel sofreu um infarto aos 40 anos, segundo o cineclubista Márcio Zagallo.

À frente do projeto desde 2009, Zagallo contou que, para retomar as atividades em parceria com a Prefeitura de Americana, precisa atualizar a ata de membros. São necessários pelo menos 12 voluntários para ocupar os cargos de diretores e suplentes da ONG (Organização Não-Governamental), que tem validade de dois anos. Além de Zagallo, o Cineclube Estação tem hoje apenas mais um membro. Não há requisito para participar, mas é recomendado que participem das sessões do projeto.

“Abrimos voluntariado para novos membros. Se você tem vontade de debater cinema, sendo cinéfilo ou não, estamos abertos. Debatemos a trilha sonora do filme, a direção, fotografia, é fantástico. O Cineclube prepara seu retorno”, destacou o cineclubista, que espera retomar as atividades até o início do ano que vem.

Outro elo importante do Cineclube Estação são os coletivos, que promovem sessões e fomentam público.

MOVIMENTO. Zagallo contou que existe a ideia de levar a atividade para outros espaços, como praças, em um projeto chamado Cineclube Estação Movimento. Para colocar em prática são necessários novos equipamentos, com telão, microfone e, principalmente, projetor – que sozinho já tem um custo de R$ 5 mil, segundo o cineclubista. O Cineclube chegou a ter equipamentos próprios, mas eles se deterioraram com o tempo. Apenas o carrinho de pipoca vintage, que distribui o petisco gratuitamente, segue como patrimônio do clube.

O contato com o Cineclube Estação para membros voluntários e doações é através redes sociais, no perfil @cineclubeestacao13 no Instagram.