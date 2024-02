Cinebiografia de Bob Marley estreia na próxima segunda-feira

A mensagem de paz e união será revivida em “Bob Marley: One Love”

A mensagem de paz transmitida durante toda a carreira de uma lenda do reggae será revivida em “Bob Marley: One Love”, filme bibliográfico do cantor que chega aos cinemas na próxima segunda-feira (12).

O enredo do longa celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações por meio de sua mensagem de amor e união. Na tela dos cinemas pela primeira vez, o público vai descobrir a poderosa história de superação e a jornada por trás da música revolucionária de Bob Marley.

“One Love” tem um recorte em um período específico da vida do cantor jamaicano. A cinebiografia começa em 1976, ano de eleições parlamentares no país e o mais violento da história da ilha.

Bob planejava um show gratuito pela paz e união da juventude, que foi apoiado pelo então primeiro-ministro Michael Manley, que tentava diminuir os ânimos exaltados pelo período de eleição.

Dois dias antes do evento, a casa do cantor foi invadida por um grupo de homens armados que alvejaram a sala em que Bob ensaiava com intenção de matá-lo. O crime foi mandado pelo opositor de Manley e ninguém morreu.

Depois de se mudar para Londres, o grupo The Wailers esteve no topo das paradas britânicas – Foto: Paramount Pictures/Divulgação

Após escapar da tentativa de assassinato, Marley teve receio de que aquilo se repita e se mudou para Londres com a família. Em um novo país, gravou o disco “Exodus” e tomou conta das paradas britânicas com seu grupo, o The Wailers.

A esposa de Bob, Rita Marley, e os filhos, Ziggy e Cedella assinam a produção do filme junto com Robert Teitel, Dede Gardner e Jeremy Kleiner.

“Foi uma mudança de vida para ele, alguém tentando te matar muda você. Alguém tentando te matar faz você pensar coisas, faz você ter emoções que nunca teve antes”, explicou Ziggy Marley ao programa americano “CBS Sunday Morning”.

O filme é estrelado por Kingsley Ben-Adir, que foi constantemente lembrado durante as gravações de que Bob Marley era uma figura muito amada. “Lembre-se disso, lembre-se daquilo […] tinha muita gente me falando ‘você tem que lembrar que havia outros lados dele, ele era gentil e amoroso, popular e divertido”, contou ao CBS.

“Acho que interpretar um ícone como Bob pode ser um desafio porque sua personalidade pública é muito forte”, disse.

Além disso, uma das grandes dificuldades para o ator foi aprender a linguagem que Marley se comunicava, que tinha um sotaque muito forte da Jamaica, que, apesar de o país ter inglês como língua oficial, também tem o dialeto próprio, o patois.

Durante sua carreira, Bob pregou a paz e a união através da música – Foto: Paramount Pictures/Divulgação

Kingsley também não tocava nenhum instrumento, dançava e cantava antes de interpretar Bob. “Quando Bob se move, quando ele canta e quando ele está no palco, o que realmente acontece é muito mais profundo”.

Apesar das diferenças entre o ator e a figura de Bob, que estão presentes desde o lado artístico até mesmo no físico – o cantor tinha 1,70 e Ben-Adir tem 1,88 – Kingsley esteve em constante contato com a família Marley para conseguir captar e transmitir a essência da pessoa que ele era. “Você não pode copiar Bob”, disse.

