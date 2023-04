Cine Biblioteca exibe “Os Banshees de Inisherin”

O Cine Biblioteca exibe nesta quarta-feira (26) o filme “Os Banshees de Inisherin” (2022), produção irlandesa que concorreu ao Oscar. A sessão é gratuita e começa às 14h. O projeto é realizado na Biblioteca Municipal Jandyra Basseto Pântano pela Prefeitura de Americana, por meio da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo).

Os banshees de Inisherin – Foto: Divulgação

O longa-metragem conta a história do fim da amizade de Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson). Moradores da fictícia ilha de Inisherin, na costa oeste da Irlanda, os dois são amigos há anos. Mas um dia Colm decide que não quer mais conversar com Pádraic. Este último fica inconformado com a atitude do amigo e tenta revertê-la, mas a tensão na pequena comunidade vai escalonando até níveis alarmantes.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A produção foi a grande vencedora do Globo de Ouro, levando na categoria de melhor comédia, melhor ator em comédia para Colin Farrell e roteiro. O longa foi escrito e dirigido por Martin McDonagh. “Os Banshees de Inisherin” teve nove indicações ao Oscar, mas não levou nenhuma estatueta.

A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Mülller, 172, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157.