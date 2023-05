Cine Biblioteca exibe longa ‘A Baleia’ nesta quarta-feira

O projeto Cine Biblioteca exibe nesta quarta-feira (10), às 14h, o filme “A Baleia” (2022), de Darren Aronofsky. A exibição é gratuita e acontece na Biblioteca Municipal Professora Jandyra Basseto Pântano, em Americana.

Filme A Baleia garantiu o Oscar de melhor ator a Brendan Fraser – Foto: Divulgacao A24

O longa-metragem conta a história de um homem obeso e solitário que busca se reconectar com a filha em busca de redenção, enquanto vê sua saúde se deteriorando. O filme rendeu o Oscar de Melhor Ator para Brandan Fraser e também ganhou a estatueta de Melhor Maquiagem e Penteado.

O Cine Biblioteca é uma iniciativa da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. “O Cine Biblioteca sempre traz obras com elementos culturais relevantes e oportunos para a sociedade, se dedicando a exibir filmes atuais ou conectados com o momento em que vivemos”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

São exibidos filmes gratuitamente às quartas-feiras, sempre às 14h. As próximas sessões serão “Mulher Rei” (2022) em 17 de maio, “Tetris” (2023), no dia 24, e “Close” (2022), no dia 31.

A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Mülller, 172, no Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157. MZ