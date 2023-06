Cine Biblioteca exibe ‘Amor de Redenção’

O Cine Biblioteca exibe nesta quarta-feira (21), às 14h, o filme “Amor de Redenção” (2021), baseado no best-seller de Francine Rivers. A sessão será na Biblioteca Municipal Jandyra Basseto Pântano e tem entrada gratuita.

O longa é uma adaptação da história bíblica de Oseias e Gomer. Durante a Corrida do Ouro em 1850, a personagem Angel (Abigail Cowen) não espera nada dos homens além de traição. Vendida para prostituição quando era criança, ela tem uma história marcadas por sofrimento.

Mas seu caminho cruza com Michael Oséias (Tom Lewis), um homem que recebe um chamado de Deus para se casar com Angel. Mas ele vai precisar desafiar as expectativas amargas de Angel para conquistá-la. A classificação indicativa é 16 anos.

Na semana que vem, o Cine Biblioteca exibe “Ingresso para o Paraíso” (2022), uma comédia romântica com George Clooney e Julia Roberts. A Biblioteca Municipal fica na Praça Comendador Muller, 172, no Centro de Americana. Mais informações pelo telefone (19) 3461-9157