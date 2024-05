Cine Biblioteca de Americana exibe filme italiano nesta quarta

A exibição é em comemoração aos 150 anos de imigração italiana no país

O Cine Biblioteca desta quarta-feira (22) seguirá a temática do Festival “Itália na Brasil”, em comemoração aos 150 anos de imigração italiana no país. A sessão irá exibir o filme “O Carteiro e o Poeta”, às 14h, com entrada gratuita.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A exibição acontece na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano”, na Praça Comendador Müller, 172, no Centro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A comédia romântica, de 1994, conta a história de um carteiro italiano que aprende a amar poesia, entregando correspondências a um famoso poeta, e começa a usar essa arte para impressionar uma garçonete.