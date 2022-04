‘Cidade Perdida’ chega aos cinemas da região

A comédia tem Sandra Bullock como protagonista - Foto: Divulgação

Uma comédia repleta de cenas de ação em meio à selva é a principal estreia nos cinemas da região nesta quinta-feira (21). “Cidade Perdida” traz como protagonista Sandra Bullock, que também atuou como produtora do longa. O elenco estelar inclui ainda Channing Tatum, Daniel Radcliffe e Brad Pitt.

O longa-metragem é sobre a escritora de sucesso Loretta Sage (interpretada por Bullock), que publica livros de aventuras da dupla Angela e Dash. Enquanto isso, vive de forma reclusa e melancólica após a morte do marido. Ela é convencida pela agente a participar do evento de lançamento de sua nova obra, “Cidade Perdida”. Na festa, encontra o modelo Alan (Tatum), que ilustra as capas de seus livros e confunde sua personalidade com o fictício Dash.

Durante o evento, Loretta é sequestrada pelo excêntrico milionário Abigail Fairfax (Radcliffe), que quer obrigá-la a encontrar a cidade perdida que menciona em seus livros. O problema é que o lugar não existe, e Loretta é abandonada por Fairfax em um lugar desconhecido. Alan resolve liderar uma missão de resgate à escritora, mesmo com sua falta de habilidades. Ele acaba localizando Loretta, e os dois vão protagonizar cenas de ação e comédia nessa aventura em meio à vida selvagem.

Boa parte do humor do filme se baseia na inversão de papeis entre Loretta e Alan. Enquanto ela se mostra mais durona e focada na sobrevivência, ele acaba protagonizando trapalhadas e confusões. Apesar de desastrado, Alan se comporta de forma carinhosa e atenciosa com Loretta, garantindo uma pitada de romance ao humor pastelão do filme.

Em uma participação especial divertida, Brad Pitt dá vida a um ex-fuzileiro que ajuda a dupla na missão. O ator encarna o galã de ação, brincando com o estereótipo desse tipo de papel.

A direção do longa ficou a cargo dos irmãos Aaron e Adam Nee. O roteiro é assinado por Oren Uziel e Dana Fox. As belas cenas na floresta têm locações na República Dominicana.

PAUSA. “Cidade Perdida” será o último filme de Sandra Bullock antes de uma pausa na carreira. De acordo com o site Adoro Cinema, a atriz decidiu se afastar das telonas por um período indeterminado para curtir a vida em família. Ela tem dois filhos de 10 e 12 anos.

“Eu só quero estar 24 horas por dia com meus bebês e minha família. É onde vou estar por um tempo. Vou atender todas as demandas deles, cuidando do calendário social”, brincou a atriz.

Sandra Bullock se consagrou como estrela de comédias românticas, como “A Proposta” (2009) e filmes de ação, como a franquia “Velocidade Máxima”, da década de 1990. Ela também se especializou em misturar os dois gêneros, como em “Miss Simpatia” (2000). Mas a atriz também leva na bagagem longas mais densos, como “Gravidade” (2013) e “Caixa de Pássaros” (2018).

A atriz deve aparecer em breve em “Trem-Bala”, com estreia prevista para julho. A participação especial foi uma troca com Brad Pitt por sua presença no novo filme de Bullock. “Cidade Perdida” tem 112 minutos de duração e classificação indicativa de 12 anos.