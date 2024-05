Cia Xekmat, de Santa Bárbara, realiza o 18º Encontra Conto

A Cia Xekmat, de Santa Bárbara d’Oeste, realizará o 18º “Encontra Conto – Encontro de Contadores de Histórias” entre os dias 4 e 26 de junho. O evento percorrerá diversas cidades da região, passando pelo município sede, Nova Odessa, Capivari, Rafard, Iracemápolis e Limeira.

Neste ano, o Encontra Conto disponibilizará uma grande variedade de ações culturais, todas gratuitas e dirigidas à população das cidades participantes, contadores de histórias e profissionais da educação.

A iniciativa trará rodas de contação, intervenções cênicas, brincadeiras e cantigas, teatro narrativo, workshops e oficinas com profissionais de Santa Bárbara e região, além de profissionais conhecidos nacionalmente.

Para participar das oficinas, é necessário se inscrever no site www.ciaxekmat.com. Todas as atividades são gratuitas.

Antes do início oficial do evento, a “Caravana do Conto” desloca-se durante as manhãs e tardes divulgando a iniciativa pelos bairros das cidades participantes.

Entre as ações destacam-se a abertura do Encontro na terça-feira, dia 4 de junho, às 19h30, no CEU das Artes de Santa Bárbara, com a apresentação do espetáculo teatral da Cia Xekmat “A Leitura é uma Aventura”.

O enredo acompanha os personagens Pifi e Pafe – conhecidos do público por suas aventuras – mostrando como os livros, a leitura e a literatura podem ser interessantes e divertidas.

A cidade ainda recebe sessões de contação de histórias com mais de 40 contadores inscritos de vários municípios. As sessões de serão realizadas nas bibliotecas, Estação Cultural, instituições sociais, além dos parques dos Jacarandás, Taene e do Panambi.

Ainda no dia 4, a Biblioteca Municipal “Neide Crócomo” recebe o “História Puxa História”, um série de contações de histórias realizada às 9h e 14h.

As oficinas, que são sete no total, têm início pela “Escrevendo histórias para crianças”, com Amauri de Oliveira, no dia 6, às 19h, na Biblioteca Municipal “Maria Ap. de Almeida Nogueira”.

A atividade tem como proposta a pesquisa de temas, títulos e escrever histórias infantis para municiar o narrador oral de materiais e equipamentos para a sua narração.

O evento começa a percorrer a região a partir do dia 10 de junho, começando por Rafard. A programação completa do Encontra Conto pode ser conferida no mesmo site das inscrições para oficinas.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), a única contemplada, Nova Odessa, recebe o “Comboio da Contação” no dia 11 de junho, uma terça-feira, a partir das 9h. A atividade será na Biblioteca Municipal do Centro Cultural “Herman Jankovitz”.

Confira a programação da primeira semana do Encontra Conto

Terça-feira (4/6)

“História Puxa História”

Horário: 9h e às 14h

9h e às 14h Local: Biblioteca Municipal “Neide Crócomo” | CEU das Artes

Biblioteca Municipal “Neide Crócomo” | CEU das Artes Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste

Abertura oficial do 18º Encontra Conto – Espetáculo narrativo “A Leitura é uma Aventura”

Horário: 19h30

19h30 Local: Auditório do CEU das Artes

Auditório do CEU das Artes Endereço: Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II, Santa Bárbara d’Oeste

Quarta-feira (5/6)

“História Puxa História”

Horário: 9h e às 14h

9h e às 14h Local: AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida)

AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida) Endereço: Rua do Amor, 685, Jardim Vista Alegre, Santa Bárbara D’Oeste

Rua do Amor, 685, Jardim Vista Alegre, Santa Bárbara D’Oeste Quinta-feira (6/5)

“História Puxa História”

Horário: 9h e às 13h

9h e às 13h Local: Biblioteca Municipal “Maria Ap. de Almeida Nogueira” (Central)

Biblioteca Municipal “Maria Ap. de Almeida Nogueira” (Central) Endereço: Rua Campos Sales, 72, Vila Breda, Santa Bárbara d’Oeste

Oficina/Workshop: “Escrevendo histórias para crianças”

Horário: 19h às 21h

19h às 21h Local: Biblioteca Municipal “Maria Ap. de Almeida Nogueira” (Central)

Biblioteca Municipal “Maria Ap. de Almeida Nogueira” (Central) Endereço: Rua Campos Sales, 72, Vila Breda, Santa Bárbara d’Oeste

Sexta-feira (7)

“História Puxa História”

Horário: 10h30 e às 14h

10h30 e às 14h Local: Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum”

Centro Cultural e Biblioteca “Professor Léo Sallum” Endereço: Rua do Algodão, 1450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste

Sábado (8/6)

“Histórias – Brincadeiras e Cantigas”

Horário: 9h

9h Local: Parque Taene

Parque Taene Endereço: Av. dos Bandeirantes, 1251, Vila Oliveira, Santa Bárbara d’Oeste

“Ouça um Causo”

Horário: 14h

14h Atividade Online (Facebook, Instagram, YouTube)

Domingo (9/6)

“Comboio da Contação”

Horário: 8h

8h Local: Estação Cultural/Feira livre Central

Estação Cultural/Feira livre Central Endereço: Av. Tiradentes, 2, Centro, Santa Bárbara d’Oeste

“Histórias no Parque”