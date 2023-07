Cia Finibus faz leitura dramática de ‘Psicose 4:48’

Apresentação acontece gratuitamente no Teatro Fábrica das Artes nesta sexta-feira, às 20h

O grupo teatral Cia Finibus apresenta nesta sexta-feira (28) a leitura dramática do texto “Psicose 4:48″, da dramaturga inglesa Sarah Kane. A apresentação será no Teatro Fábrica das Artes, na Rua Dr. Cícero Jones, 146, às 20h, e tem entrada gratuita.

O texto da dramaturga inglesa Sarah Kane foi o último de sua vida – Foto: Diulgação / Cia Finibus

A escrita de Sarah é chocante, com textos densos e profundos sobre assuntos delicados, que carregam até mesmo uma certa brutalidade. Em toda sua vida escreveu apenas cinco peças, sendo a última o “Psicose 4:48″, que aborda o suicídio.

“Podemos dizer que Psicose é quase uma autobiografia. Ela escreveu antes de se matar, então é um texto emaranhado de ideias, de dor e, ao mesmo tempo, de uma clareza absurda”, disse a atriz Kamila Lopes. Além dela, o elenco é formado por Elliott de Souza, Éverton Gatti, João Nalão e Juliana Cruz. A direção é de Patrícia Claro.

A apresentação faz parte do Dramáticas, um projeto criado pelo GTT, sob coordenação pedagógica do diretor Marcelo Porqueres, visando incentivar o estudo do teatro por meio de obras conhecidas.