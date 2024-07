Cia de Teatro São Genésio apresenta ‘Severinos’ gratuitamente em Hortolândia

O espetáculo será encenado no Centro Cultural Casa Criativa de Joana na sexta, às 19h

A Cia de Teatro São Genésio apresenta o espetáculo “Severinos” de forma gratuita em Hortolândia nesta sexta-feira (26). A encenação será realizada no Centro Cultural Casa Criativa de Joana, que abriga os projetos Casa de Joana e Casa Criativa, às 19h e é aberta a toda a comunidade.

Baseado na obra Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, o espetáculo apresenta uma trupe de atores “Severinos”, que desembarca em um cenário de seca, fome e miséria, se revezando em uma jornada que transita da morte até a vida.

Severinos, da Cia São Genésio, dá nova roupagem para o clássico de João Cabral de Melo Neto, “Morte e Vida Severina” – Foto: Cia São Genésio/Divulgação

Com direção de Rita Oliveira, a peça conta com tecidos que emergem de cestos e balaios para criar cenários estilizados e multifacetados. A trilha sonora traz canções originais de Jairo Cechin, cantadas e tocadas ao vivo.

A cia apresenta uma abordagem diferente a fim de estimular a imaginação do público por meio de cores, texturas e movimentos, destacando a poesia da obra original e proporcionando uma experiência sensorial.

Na direção de arte, César Póvero apresenta homens e mulheres cujos figurinos, em tons alaranjados, amarelos, dourados e rosáceos, parecem refletir a luz solar continuamente.

De acordo com o diretor, os trajes iluminam o espetáculo e são adequados para qualquer espaço, representando uma trupe de artistas que não regionaliza a dramaturgia, exceto pelo texto.

Para a diretora da peça, o espetáculo Severinos também busca revisitar e reinterpretar a obra de forma mais suave, na qual “a rotina dos personagens e suas mazelas não os dilaceram a ponto de sobrecarregar a dramatização”, disse a diretora da peça, Rita Oliveira.

Ela aponta que, em vez disso, eles carregam na pele a aceitação de seus destinos com mais conformismo e força.

“Com canções interpretadas ao vivo, a peça transmite a ideia de que sempre há alegria no desafio e na busca ‘Severina’, na qual a vida e a esperança de um novo dia se apresentam com um novo nascimento, com uma nova vida explodida”.

A Casa Criativa

A Casa Criativa é um polo de inovação dedicado à criação, formação, produção e convivência entre artistas, coletivos criativos e produtores de tecnologia digital.

O projeto é uma realização da City Web Arte e Inteligência e do Governo do Estado de São Paulo através da Lei Paulo Gustavo, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa.

A iniciativa conta com apoio da Prefeitura Municipal de Hortolândia e Cia. de Teatro São Genésio.

Além de Hortolândia, a Casa Criativa possui outro polo instalado no município de Catalão, em Goiás, voltado para incubar grupos e coletivos de economia criativa. Em Catalão, o projeto é uma realização do Governo Federal, através da Lei Rouanet.