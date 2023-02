Cia Arte-Móvel sedia encontro sobre a Lei Paulo Gustavo

A sede da Cia Arte-Móvel, em Santa Bárbara d’Oeste, recebe neste sábado (25), às 14h, um encontro com a classe artística da cidade sobre a Lei Paulo Gustavo. O objetivo é apresentar e discutir a legislação aprovada pelo governo federal para destinação de recursos à cultura, que tem como foco o setor audiovisual.

Andréia Teodoro, vice-presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Santa Bárbara d’Oeste, e Tarsila Rapassi, assessora técnica da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, ambas integrantes da CASAF (Comissão de Análise, Seleção, Acompanhamento e Fiscalização de projetos), estarão presentes para apresentar detalhes da lei.

A ideia do encontro surgiu pois a própria Lei Paulo Gustavo indica que o uso do recurso deve ser definido junto à comunidade artística. O Conselho Municipal de Política Cultural definiu que cada câmara setorial se organizasse para abrir as consultas à sociedade civil sobre os modelos de editais, chamamentos públicos e regramentos que serão adotados.

O encontro é gratuito e aberto à comunidade artística. A sede da Cia Arte-Móvel fica na Rua João Pessoa, 601, Cidade Nova, em Santa Bárbara d’Oeste. Dúvidas ou informações podem ser obtidas através do WhatsApp (19) 9-9955.3099.