Cia Arte-Móvel exibe peça on-line

O espetáculo “E o Sol Avermelhou”, da Cia Arte-Móvel, companhia teatral de Santa Bárbara d’Oeste, será exibido neste domingo (8) simultaneamente nas redes sociais dos CEUs (Centros Educacionais Unificados) Pera Marmelo, Vila Atlântica e Perus, localizados na capital paulista. As transmissões iniciam às 15 horas, pelo Facebook de cada unidade.

Integrantes da companhia teatral barbarense preparam ações para comemorar os 12 anos completados na próxima terça-feira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

O espetáculo infanto-juvenil “E o Sol Avermelhou” pretende discutir de forma mítica e lúdica o desequilíbrio em que a natureza se encontra.

“Sabemos que as ações humanas é que causam nossos problemas ambientais. Então, faz-se necessário refletir sobre isso junto às crianças”, comentou a produtora e atriz da Cia Arte Móvel, Lays Ramires.

A montagem acompanha uma pequena família de retirantes que migra de vilarejo em vilarejo, em busca dos bens naturais perdidos. Eles avistam um místico povoado onde descobrem que somente a filha da terra poderá restaurar o equilíbrio e salvar a humanidade.

As exibições nos CEUs de São Paulo fazem parte do projeto de produção e temporada on-line, através de editais do ProAC Expresso LAB. Neste domingo acontece a sexta sessão, penúltima da primeira temporada do espetáculo.

“Nós escolhemos ‘circular’ com o espetáculo, mesmo on-line. As sessões ocorreram para as cidades de Santa Bárbara d’Oeste, São Simão, Mogi Guaçu, Ribeirão Preto, Indaiatuba e São Paulo. A exibição final ocorrerá na página do Fábrica das Artes, em Americana, em data que ainda será divulgada”, adiantou Lays.

Aniversário

Em comemoração aos 12 anos que a companhia teatral completa nesta próxima terça-feira (10), a equipe formada por Lays Ramires, Otávio Delaneza, Bruna Oliveira, Gabriel Mazon, Helton Carlos e Vinicius Pestana prepara ações para serem realizadas até o final do ano, através do projeto “Arte em Constante Movimento”, fruto de premiação em edital do ProAC Expresso LAB pela atuação da companhia junto ao público infantil.

A primeira ação, neste domingo (8), às 19h30, pelas redes sociais da Cia Arte Móvel (www.facebook.com/ciaartemovel e www.instagram.com/ciaartemovel) é uma live com Uyara Torrente, integrante de A Banda Mais Bonita da Cidade.

“A ideia é falar com artistas que foram parceiros da companhia ao longo destes anos. Então começamos com a Uyara Torrente, que empresta sua voz à narrativa do espetáculo ‘Casulo’, além de interpretar a canção tema da peça. Vamos falar um pouco sobre esse encontro, e como foi a participação dela neste trabalho”, explicou Lays.

A produtora e atriz conta que o segundo semestre da companhia promete ser intenso. Além de realizar novas filmagens dos espetáculos ‘Casulo’ e ‘N’ para o programa #CulturaEmCasa, do Governo Estadual, eles trabalham na montagem de um novo trabalho, e finalizam o projeto “Leia um Drama” e a “Oficina Imersão para o trabalho autoral”, através da lei Aldir Blanc.

Também planejam apresentações em parques e bibliotecas, cursos e oficinas, além de uma mostra de repertório da companhia presencialmente.