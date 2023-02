Cia Arte-Móvel de Santa Bárbara lança cursos de artes cênicas

A Cia Arte-Móvel, de Santa Bárbara d’Oeste, abriu inscrições para seis cursos de artes cênicas. As inscrições devem ser feitas preenchendo um formulário até o início das aulas, em 7 de março. As mensalidades vão de R$ 120 a R$ 160, dependendo do curso.

Estão sendo oferecidos curso livre de teatro para jovens e adultos (aos sábados, das 10h às 12h), curso livre de teatro (quintas, das 15h às 17h), dança contemporânea para crianças (quintas, das 17h30 às 18h30), introdução ao canto teatral (terças, das 17h30 às 19h), o pulsar do corpo (sábados, das às 8h às 9h30) e treinamento para atores (terças, das 19h30 às 22h). Este último é o único com requisitos – para participar, é preciso ter experiência teatral pois o curso será um aprofundamento em técnicas específicas. Esse treinamento é voltado para maiores de 18 anos.

Os cursos têm custo mensal de R$ 120, com desconto de R$ 20 para pagamento por pix ou dinheiro até o dia 15 de cada mês. Já o treinamento para atores custa R$ 160, mas também há o desconto de R$ 20.

A Cia Arte-Móvel existe desde 2009, atuando com uma linha de pesquisa continuada, criando espetáculos e projetos pautados na poesia, metáfora e na simbologia. Membros do grupo recentemente fizeram uma formação no Odin Teatret, na Dinamarca, e com o diretor teatral Eugenio Barba, criador do conceito de Antropologia Teatral.

“A ideia desses cursos é compartilhar nossas pesquisas e manter vivo o espaço, que tem um elevado custo mensal”, explicou a atriz Lays Ramires, que ministra um dos cursos.

As aulas começam em 7 de março e vão até 16 de dezembro, e serão realizadas na sede da companhia, que fica na Rua João Pessoa, 601, no Planalto do Sol, zona leste de Santa Bárbara d’Oeste. Mais informações no site da Cia Arte-Móvel.