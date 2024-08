Peça será encenada no CEU Ariovaldo Inácio, no Planalto do Sol, no próximo dia 15, a partir das 14 horas

Comemorando 15 anos de trajetória dedicada à pesquisa continuada com foco no teatro popular musical e nas raízes do interior paulista, a Cia Arte das Águas, de Ibirá (SP), apresenta em Santa Bárbara d’Oeste, no próximo dia 15, às 14 horas, no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) Ariovaldo Inácio, no Planalto do Sol, o espetáculo musical sertanejo “O menino coruja”. A peça é gratuita e com tradução em libras.

Espetáculo infanto-juvenil é inspirado em relatos de aprendizes de projeto social – Foto: Joaquim Araújo/Divulgação

A programação tem apoio da prefeitura e as parcerias da Secretaria de Cultura e Cia. Gramelô de Teatro.

O espetáculo infanto-juvenil tem direção geral de Ivan Parente, e é inspirado em relatos de aprendizes do projeto social mantido pela Arte das Águas há cerca de 10 anos.

Segundo a Cia, em cena serão apresentados os dramas de um menino em busca de reconstituir a família após a morte da mãe e a solidão do pai. Nessa jornada, o personagem conecta-se com o canto dos pássaros. O elenco conta com Antonio Bucca, Duda Silva, Laisa Anselmi, Rian Gimenes e Victor Castioni.

Conversa

Após a sessão acontece o bate-papo “O Canto da Coruja”, entre artistas e público e uma psicóloga convidada, abordando o processo de montagem e as temáticas abordadas, como depressão na infância e violência e o quanto a arte se faz necessária nesses contextos.

Também no dia 15 a companhia ainda oferece uma oficina gratuita com o tema: “O jogo estabelecido para a interpretação”, às 9h30, no mesmo local. Não há necessidade de inscrição prévia e podem participar todas as pessoas interessadas a partir dos 12 anos.

Por meio de jogos e dinâmicas, técnicas vocais e princípios da improvisação verbal e não verbal, será proposta a ativação de estados como disponibilidade para o jogo, imaginação e prontidão cênica.