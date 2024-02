‘Chaves: A Exposição’ segue até março no Mis, em São Paulo

Em homenagem aos 40 anos de estreia de um dos seriados de TV mais queridos do Brasil – e de toda a América Latina –, a capital paulista abriga por uma curta temporada a mostra “Chaves: A Exposição”. O acervo com figurinos originais e roteiros ficará instalado no MIS (Museu de Imagem e Som) até dia 30 de março.

A exposição conta com a reconstrução de mais de 20 cenários emblemáticos que fizeram parte da vida de milhões de espectadores. Além de transportar os visitantes para dentro das séries “Chaves” e do herói “Chapolin Colorado”, a exposição – inédita no mundo – reúne um acervo exclusivo de figurinos, itens e roteiros originais trazidos do México exclusivamente para a mostra em São Paulo.

Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Diego Valverde/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Diego Valverde/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Diego Valverde/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Felipe Piacente de Oliveira/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Felipe Piacente de Oliveira/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Felipe Piacente de Oliveira/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Felipe Piacente de Oliveira/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Felipe Piacente de Oliveira/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Felipe Piacente de Oliveira/MIS Exposição reúne acervo comemorativo aos 40 anos de Chaves – Foto: Diego Valverde/MIS

A vida e obra de seu criador, o escritor Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito, também será contemplada. Já os cenários foram detalhadamente recriados para oferecer uma experiência única.

É possível “entrar em cena” na tradicional Vila do Chaves, Casa do Seu Madruga, no segundo Pátio da Vila e conhecer, até mesmo, alguns locais do seriado que estavam somente no imaginário do próprio personagem, como a “Sala da Bruxa do 71”, entre outros cenários famosos da série.

Os ingressos para “Chaves: A Exposição” estão à venda no site www.expochaves.com.br. A entrada é gratuita às terças-feiras e o ingresso deve ser retirado, exclusivamente, na bilheteria física do MIS Experience, no dia da visita (sujeito à lotação).

Chaves: A Exposição

Endereço: MIS Experience (Rua Cenno Sbrighi, 250 – Água Branca, São Paulo).

Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) quarta a sexta-feira; R$60 (inteira) e R$ 30 (meia) sábado, domingo e feriados – disponibilidade de ingressos sujeita à lotação do espaço.

Horários: terças a sextas-feiras, das 10h às 20h; sábados, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 10h às 20h.

Duração: 60 minutos, aproximadamente.