Cesar Camargo se junta à Orquestra Sinfônica de Americana em show

O tenor Cesar Camargo se junta à Orquestra Sinfônica de Americana para um show musical neste final de semana. “Natal in Concert” será apresentado no Teatro Municipal Lulu Benencase, às 16h deste domingo (18). Os ingressos estão à venda.

Ao LIBERAL, Cesar Camargo contou que o espetáculo tem como referência as apresentações que acontecem na Europa, Estados Unidos e Rússia nesta época do ano. A apresentação em Americana, segundo ele, é muito inspirada na atual turnê do tenor Andrea Bocelli.

A proposta do tenor lírico Cesar Camargo com a Orquestra Sinfônica de Americana é oferecer ao público uma experiência na música clássica – Foto: Bruno Eme

Diferente de apresentações anteriores que privilegiaram um repertório popular, a proposta de Cesar com a Orquestra desta vez é oferecer ao público uma experiência na música clássica. Serão dez peças cantadas e cinco instrumentais, com árias de óperas, operetas, oratórias, canções natalinas e música instrumental de compositores célebres como Tchaikovsky, Strauss, Puccini, Bizet e Gounod.

Um dos diferenciais da apresentação é que “Natal in Concert” será executado sem microfones, explorando a acústica do Lulu Benencase. “A experiência máxima que o público vai ter é que vamos cantar a plenos pulmões, como no teatro de ópera mesmo. O Teatro de Americana é de excelência acústica pra esse tipo de trabalho. Quem estiver lá pode sentar na última fileira e vai escutar como se estivéssemos cantando no ouvido”, disse o tenor.

Recém-contratado na equipe do internacionalmente reconhecido João Carlos Martins, Cesar traz como convidada a soprano principal do maestro, Karen Stephanie. Além dela, a apresentação tem as participações especiais da bailarina Laila Checchia e do violonista americanense Paulo Bortolozo, com quem Cesar fará um momento intimista de voz e violão. Para o “Natal in Concert” foi preparado um cenário cheio de luzes.

“Criamos um ambiente para que o público tenha a experiência de se sentir parte da música clássica. Haverá uma extensão do palco à plateia para que todos estejam no mesmo ambiente, todos vão sentir a música”, afirmou Cesar.

Os ingressos custam R$ 100 (inteira) e R$ 50 (promocional antecipado e meia-entrada), e podem ser comprados no site www.entravip.com.br ou na bilheteria do teatro. O espetáculo está sujeito à lotação, mas até a publicação desta reportagem ainda havia alguns ingressos disponíveis. Mais informações no telefone (19) 3461-3045.

TRAJETÓRIA

Reconhecido em Concursos Internacionais de Ópera, o tenor lírico spinto Cesar Camargo consolidou carreira na Rússia, onde fez seu mestrado em Opera Performance e foi solista da Academia de Ópera do Teatro Mariinsky e do Teatro Federal Russo Zazerkalie, em São Petesburgo.

Ele cantou em inúmeros teatros na Europa, incluindo a turnê anual no Palácio do Kremlin. É celebrado pela crítica como grande intérprete do Verismo, especialmente das obras de G. Puccini. De volta ao Brasil, foi aclamado como a Melhor Voz Masculina nas obras de Carlos Gomes no XV Concurso, em 2021.