Cesar Camargo apresenta concerto didático ao lado da Orquestra Sinfônica de Americana

O tenor americanense Cesar Camargo se junta à Orquestra Sinfônica de Americana para o concerto didático “Atos I – A História da Música”. A apresentação é gratuita e será nesta terça-feira (12), às 20h, no Teatro Municipal de Americana. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria ou pela plataforma www.entravip.com.br.

A apresentação terá formato didático e vai contar a história da música clássica através de obras de Monteverdi, Vivaldi, Mozart, Puccini entre outros compositores. Com momentos de música intercalados com contextualizações das obras e da própria história da música, o projeto será todo gravado e fará parte do documentário intitulado “Música Clássica, SIM! A Orquestra”.

Cesar Camargo faz apresentação gratuita nesta terça – Foto: Bruno Eme

O projeto foi um dos contemplados pela Lei Paulo Gustavo na cidade e foi todo idealizado por Cesar Camargo que, além da carreira consolidada como tenor, tem ensinado música para crianças e jovens de todo o Brasil.

“O projeto visa fazer um documentário para apresentar os instrumentos de orquestra para crianças da rede pública. Então o concerto didático vem como uma parte da gravação desse documentário e, já que nós iríamos fazer essa gravação, decidimos fazer aberto ao público”, explicou o tenor.

Ele aponta que o concerto didático também é uma forma de conexão entre público e artista. “A gente explica quais são as peças, o compositor que escreveu, quais suas características na escrita, os instrumentos que estão tocando. Então para o público é uma aula, […] vira um bate papo”, disse.

Isso possibilita que o tenor alcance seu principal objetivo: a democratização da música clássica. De acordo com Cesar, a oportunidade oferecida à população de assistir a um concerto didático e gratuito é abrir as portas do teatro.

“Trazer um projeto desse para a minha cidade natal é na verdade o ápice que eu já tinha planejado desde 2011”, disse Cesar, que fez mestrado em Opera Performance e História da Música Clássica, na Rússia além de ingressar ao Conservatório de São Petersburgo e ter sido Solista da renomada Academia do Teatro Mariinsky.

“Meu único objetivo era ir para lá, me formar, conseguir bagagem musical, intelectual, voltar e aplicar isso nas escolas daqui do brasil. É um projeto que já está no seu 13º ano e vir com um documentário, vir com um concerto didático na cidade é o que eu mais poderia querer”, disse.

O formato didático de apresentações é um dos projetos que a orquestra quer fortalecer em 2024, de acordo com o maestro regente Álvaro Peterlevitz. “Esse para nós vai ser o piloto e depois vamos querer levar para as escolas da rede pública. Queremos aproximar cada vez mais os jovens desse ambiente musical tão rico”, explicou.