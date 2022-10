Cerrado paulista integra novo álbum de Roger Marza

Roger Marza traz improvisações livres ao sax alto - Foto: Samir Trad / Divulgação

O músico e jornalista Roger Marza traz improvisações livres ao sax alto com paisagens sonoras da Estação Ecológica de Itirapina, gravadas pelo Laboratório de Acústica e Meio Ambiente da USP, e Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso, em seu novo álbum “Vento do Cerrado”.

O lançamento está disponível em todas as plataformas digitais de música. Para colocar em foco as pesquisas científicas que estão sendo realizadas no pouco de Cerrado que sobrou em São Paulo, de uma forma poética, Roger Marza fez uma parceria com o coordenador do Lacmam (Laboratório de Acústica e Meio Ambiente) da USP (Universidade de São Paulo), o cientista Linilson Rodrigues Padovese.

Marza realizou improvisações livres em gravações feitas por uma pesquisa do laboratório entre outubro de 2021 a janeiro de 2022 na área de Cerrado da Estação Ecológica de Itirapina, onde está sendo estudado o comportamento do lobo-guará. Dentre as sete músicas do álbum, é possível ouvir uma sinfonia de pássaros, abelhas, sons do vento e do lobo-guará.

Apesar da natureza exuberante, é possível ouvir o som do trem de carga em vários momentos pela manhã, além do som baixo de música de uma balada nos condomínios que circundam a estação ecológica.

O cientista assina as cinco músicas com sons dessa área como “Vento do Cerrado”, “Trem da Manhã”, “Bico de Pena”, “Nas asas de um passarinho” e “Semeador de Árvores”. Esta última é uma homenagem ao lobo-guará pelo fato de ser o “semaedor de árvores”, já que ao se alimentar de frutos da região, ele espalha sementes quando anda longas distâncias.

Já a música “Chapada dos Guimarães” é uma improvisação livre de dois minutos com a gravação de pássaros que Marza fez no município mato-grossense em 2019, quando trabalhou no projeto “Caminhos da Safra”, da revista Globo Rural. A improvisação é um pouco mais agressiva, como um protesto do músico contra as constantes queimadas do Cerrado da Chapada e o avanço da urbanidade.

A capa do álbum foi criada por Marza, que gosta de fazer seus “rabiscos” ao estilo da arte contemporânea.

