Centro de Memória de Hortolândia retoma atendimento ao público

O Centro de Memória Professor Leovigildo Duarte Junior retoma nesta terça-feira (27) o agendamento de visitas. Atualmente, está no local a exposição “Sabores de Hortolândia – Uma Mistura de Temperos, Histórias e Culturas”.

As visitas podem ser agendadas por escolas das redes pública e particular de ensino, associações e organizações socioculturais, empresas e população em geral.

Localizado na rua Rosa Maestrello, número 2, na Vila São Francisco, o centro funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h45 e, no último fim de semana do mês (sábado e domingo), das 9h às 16h. Os interessados podem ligar nos telefones (19) 3965-1436 e (19) 3965-1400, ramal 7530, ou fazer contato pelo e-mail centrodememoria.smc@hortolandia.sp.gov.br.

Centro de Memória Professor Leovigildo Duarte Junior está localizado na rua Rosa Maestrello, número 2, Vila São Francisco – Foto: Divulgação – Prefeitura de Hortolândia

A visitação pública é retomada, mas com restrições para evitar a disseminação do Coronavírus. De acordo com a coordenadora do centro, Paula Caetano, serão permitidos no máximo 3 visitantes por vez no espaço.

A exposição “Sabores de Hortolândia – Uma Mistura de Temperos, Histórias e Culturas” foi inaugurada em dezembro de 2019, com a cerimônia de premiação do Prêmio Jacuba, que escolheu o estabelecimento gastronômico da cidade que fez o melhor prato criado com mel, cachaça e farinha de mandioca, os três ingredientes da receita do pirão jacuba.

De acordo com pesquisa feita pela Secretaria de Cultura, Hortolândia era ponto de pouso e parada de tropeiros no século 19. Nestas ocasiões, eles consumiam a jacuba. O prêmio foi uma ação que integrou o lançamento da 2ª edição do roteiro gastronômico “Sabores de Hortolândia”, promovido em 2019 pela Prefeitura, que contou com 110 estabelecimentos gastronômicos da cidade inscritos.

A exposição mostra o aspecto histórico-cultural da alimentação. Também são abordados temas como gastronomia e saúde. Há vídeos relacionados ao tema e uma mesa com potes contendo temperos e especiarias. Outro atrativo é um cantinho de leitura em homenagem à poetisa goiana Cora Coralina (1889-1985), que também se notabilizou por ser uma doceira talentosa. Em vários de seus poemas e contos, Coralina fez referência a alimentos.

Além de se deliciar com a exposição, o visitante poderá conhecer um pouco a história da antiga Estação Jacuba e do município ao conferir objetos, fotos e materiais antigos que integram o acervo do Centro de Memória. O espaço ocupa o prédio da antiga Estação Ferroviária Jacuba, que foi restaurado pela Prefeitura e inaugurado em 2014.

Reabertura de unidades culturais

A Prefeitura também retomou, a partir desta segunda-feira (26), o atendimento ao público nos órgãos culturais do município: Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte, Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia (CEMMH), Escola de Artes Augusto Boal e Unidade Cultural Arlindo Zadi, onde está a Secretaria de Cultura.

O atendimento nos órgãos é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Permanece suspensa a realização de eventos e atividades tais como aulas, oficinas e cursos, para evitar a disseminação da Covid-19.

A Prefeitura ainda salienta que os órgãos municipais mantêm os protocolos sanitários, que incluem o uso obrigatório de máscaras nas dependências, por parte dos funcionários e da população, distanciamento e disponibilização de álcool em gel para higienização.

Confira abaixo os endereços e os telefones das unidades culturais do município:

– Biblioteca Municipal Terezinha França de Mendonça Duarte:

Rua Luiz Camilo de Camargo, 581, região central, piso inferior do Open Shopping

Telefone: (19) 3887-1687

– Centro de Educação Musical Municipal de Hortolândia (CEMMH):

Rua Vicente Palhão, s/nº, Jardim Santa Cândida

Telefone: (19) 3909-1843

– Escola de Artes “Augusto Boal”:

Rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda

Telefones: (19) 3819-0518 e (19) 3819-0549

– Unidade Cultural Arlindo Zadi/Secretaria de Cultura:

Rua Graciliano Ramos, 280, Jardim Amanda

Telefone: 3965-1400 ramal 7502