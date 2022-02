Centro Cultural Herman Jankovitz, em Nova Odessa, será reaberto dia 26

Fechado desde 2020 para uma reforma geral e restauração, ele abre as portas com uma programação especial

O Centro Cultural Herman Jankovitz, de Nova Odessa, será reaberto em 26 de fevereiro. Fechado desde 2020 para uma reforma geral e restauração, ele abre as portas com uma programação especial.

A reabertura será marcada por um evento com exposições e atividades culturais, das 9h às 13h. Alusiva ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922, a programação terá exposição de fotografias, desenhos e pinturas. No jardim, haverá feira de artesanato, uma edição especial da “Feira do Livro” com troca de títulos e uma oficina circense.

O objetivo do Departamento de Cultura é mostrar o espaço revitalizado e torná-lo o ponto principal de fomento às artes e à cultura da cidade.

Reabertura Centro Cultural Herman Jankovitz + Centenário Semana Arte Moderna 2022-02-19 – Foto:

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesse primeiro momento, a Biblioteca Municipal Professor Antônio Fernandes Gonçalves continuará fechada. “O acervo de mais de 20 mil livros está arquivado desde o início da reforma, e sua volta às prateleiras acontecerá gradualmente durante os próximos meses”, explicou o diretor de Cultura, Cadu Pinotti Jr.

A programação completa com horários e expositores será divulgada em breve nas redes sociais da prefeitura e do Departamento de Cultura.

REFORMA

Por se tratar de um prédio antigo, de 1932, foi realizada uma reforma geral, com o reforço da estrutura do casarão, que já apresenta algumas rachaduras, através de novas estacas escavadas de suporte aos alicerces. Também foi necessária a restauração das suas características arquitetônicas originais.

“Todo esse trabalho teve o cuidado de preservar o patrimônio histórico da cidade. Além de reformas internas, com pintura, restauração das salas, reparos nos banheiros e cozinha, nos forros de madeira, houve também reforço na estrutura”, explicou Cadu.

Obra restaurou características originais do prédio – Foto:

A prefeitura investiu R$ 116.295,19, viabilizados através das ações de renegociações de contratos, redução da folha e outras medidas de economia de custos no início da gestão do prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

“Reformar nosso Centro Cultural é preservar a História da nossa cidade e do nosso povo. E um povo sem história é um povo sem identidade própria, sem carinho pela cidade onde mora. Então é uma obra muito importante para Nova Odessa”, declarou o prefeito.

Os trabalhos foram executados pela Vértice Edificações Eireli Ltda, empresa sediada em Nova Odessa que venceu a licitação para essa reforma, e a todo momento tiveram o acompanhamento de técnicos da Diretoria de Departamento de Cultura e Turismo e da Secretaria de Obras, Projetos e Planejamento Urbano.