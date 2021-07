Centro Cultural de Santa Bárbara retoma com oficinas presenciais

O Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux, em Santa Bárbara d’Oeste, retoma com oficinas gratuitas e presenciais a partir de segunda-feira (5). As inscrições já estão abertas por meio de um formulário online .

As oficinas no local foram paralisadas por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Agora o espaço será utilizado com todos os protocolos de segurança.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ação é realizada através da Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro – Foto: Divulgação

O Centro Cultural Edgard Tricânico D’Elboux fica localizado na Rua Padre Arthur Sampaio, 7, no Conjunto Habitacional Roberto Romano, em Santa Bárbara. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 99432-5041.

A ação comunitária é realizada através da Associação de Capoeira Motta e Cultura Afro e contam com parceria da Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste.

Confira todas as oficinas disponíveis:

Teatro da quebrada

Oficina teatral com foco no protagonismo negro. Será destaque as referencias artísticas e as expressões corporal negro periférico, a partir da influencia do território e vivência.

Com: Jotapê Antunes

Quando: Segundas-feiras, das 18h30 às 20h

Inglês

Aula de inglês e conhecimentos para ampliar as possibilidades dentro do mercado de trabalho e artístico e promover inclusão e capacitar jovens negros, periféricos, LGBTQIA+ e o publico em geral.

Com: Mônica Donazan

Quando: Terças-feiras, das 18h30 às 19h30

Vogue

Oficina de iniciação ao Vogue e conhecimento da Cultura Ballroom, que nasceu pelas Corpas Pretas de Travestis e Mulheres Trans, com o intuito de conhecer o corpo e despertar o Cunt.

Com: NBum Satã

Quando: Terças-feiras 19:30 – 20:30

Iniciação rítmica de tambores

Oficina de iniciação rítmica de tambores, com toques para iniciantes, contato com tambor, conhecimentos na prática e oralidade vivenciado pelo mestre.

Com: Mestre Motta

Quando: Quartas-feiras, das 18h30 às 20h

Capoeira

Oficina voltada para movimentações corporais, ensino cultural e oralidade. Acompanhado pelo Mestre Motta, como resgate e identidade de cultura ancestral. A partir de 12 anos.

Com: Mestre Motta.

Quando: Quintas-feiras, das 19h às 20h

Literatura Marginal ‘Versos de resistência’

Oficina de fundamento literário de autoria negra e/ou periférico. Como incentivo de leitura e escrita criativa, e conteúdos voltados ao sarau e slam. Será trabalhado a produção própria e coletiva.

Com: Júlia Motta

Quando: Sextas-feiras, das

Maracatu Baque mirim do Romano

Oficina de conhecimento cultural pelo maracatu baque mirim, apadrinhado por Rumenig Dantas da Nação de maracatu, Porto Rico, sendo o grande fundador das oficinas. Voltada para todos que queiram se aproximar da cultura, toques dos instrumentos, dança e oralidade.

Com: Noam Motta

Quando: Sábados, das 14h às 16h

Artesanato

Oficina de artesanato para iniciar a criatividade artística e técnicas manuais, com reutilização de materiais para transformação em arte.

Com: Dani Cabrera e Silvia Motta

Quando: Sábados, das 14h às 15h

Pintura em tela

Oficina de iniciação de pintura em tela “arte em cores ” (artes plásticas). Trabalhará habilidades importantes para o desenvolvimento artístico, com produção de pinturas e aprimoramento da criatividade.

Com: Cícero Manoel

Quando: Sábados, das 15h às 16h

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco