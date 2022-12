Centro Cultural de Nova Odessa recebe exposição fotográfica

A visitação é gratuita e pode ser feita até 10 de fevereiro - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Um passeio pela vida cotidiana de culturas a partir de seus centros comerciais. Essa é a proposta da exposição “Bazares”, do fotógrafo e artista plástico paulistano Silvio Piesco, realizada pelo Pontos MIS (Projeto do Museu da Imagem e Som) no Centro Cultural Herman Jankovitz, em Nova Odessa. A visitação é gratuita e pode ser feita até 10 de fevereiro.

Em viagens realizadas nos últimos oito anos, Silvio passou pela Etiópia, onde visitou a capital Adis Abeba e inúmeros vilarejos e tribos ao longo do Vale do Rio Omo. Ele também foi até o continente asiático, onde viajou por Mianmar, Tailândia, China e Tibete, registrando, em cada cidade ou tribo, dezenas de bazares e feiras.

A exposição de fotos “Bazares” traz uma seleção de imagens feitas ao longo dessas viagens, retratando expressões culturais nessas áreas de intercâmbio comercial em regiões remotas da África e da Ásia. A mostra apresenta várias camadas, com diferentes cores, contrastes e texturas.

Em entrevista ao Prosa de Tripé, programa no YouTube do Pontos MIS, Silvio contou que, ao visitar esses países, tomou um choque cultural. A partir de suas experiências, entendeu que sua realidade não era a única e viu crescer dentro de si a empatia. “Nesse processo, que não percebi de imediato, senti que meu trabalho era importante para mostrar para outras pessoas que existe outro mundo, outra realidade, para que elas consigam ter empatia com o outro”, explicou o fotógrafo.

Ao chegar em uma cidade que não conhece, o fotógrafo vai primeiramente nos bazares e feiras. “Faço isso principalmente na Ásia, onde tem muitas culturas diferentes em um mesmo lugar. Ali você vai ver diferentes roupas, comidas, identificar várias etnias. É diferente de chegar em um lugar e frequentar locais para turistas. No bazar tem a vida real, o que de fato que acontece”, justificou Silvio sobre sua escolha em fotografar bazares.

Piesco também trabalha com música. Ele se destacou como diretor musical de peças teatrais e produzindo trilhas sonoras para o cinema. Como artista plástico, desenvolve trabalhos sob o pseudônimo de Eu Clides e já fez exposições em Milão, Barcelona, Istambul e Nova York.

“Meu trabalho tem plasticidade interessante, acaba atraindo, se fosse feio passaria batido. Mas o objetivo é trazer esses lugares para perto de outras pessoas que não têm a oportunidade de ir para o outro lado do mundo ver o que está acontecendo ali”, declarou Piesco.

O Centro Cultural Herman Jankovitz fica aberto de segunda a sexta, das 9h às 16h. O endereço é avenida João Pessoa, 253, Centro. Mais informações pelo WhatsApp (19) 99762-6369.

O Pontos MIS é um programa de formação e difusão cultural promovido pelo governo do Estado de São Paulo em parcerias com as prefeituras.