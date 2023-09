Cena Bárbara segue com programação de atrações durante a semana

A Mostra de Teatro Cena Bárbara segue com programação repleta de atrações durante toda a semana. Os espetáculos, intervenções artísticas e oficinas continuam acontecendo nesta segunda-feira (18) e seguem até o domingo, último dia do evento.

“As pessoas hoje já esperam o mês de setembro e sabem que durante nove dias a gente vai ter uma efervescência teatral, cultural e artística no nosso município”, disse Lays Ramires, da Cia Arte Móvel, que promove o evento.

As atrações estão espalhadas pela cidade, a fim de atingir cada vez mais o público barbarense. “Tentamos, na medida do possível, ano após ano, pulverizar para outros pontos da nossa cidade”, comentou.

A aventura da entregadora Nina Durante a Pandemia reabre a semana de programação – Foto: Mandy Barbosa

A programação que dá início à semana está dividida em três localidades. “Nina e a Cidade Que Perdeu o Vento” acontece na Área de Bem Estar e Lazer Edgard Balam, na Praça do Romano, às 10h. A história acompanha uma entregadora que durante a pandemia no Brasil, parte em sua jornada fantástica para levar uma importante encomenda até um lugar muito distante, a cidade que perdeu o vento.

Durante a tarde, o Ceu das Artes é contemplado com a história da cientista astrônoma Cecilia Payne no espetáculo “Do que são feitas as estrelas”. A apresentação inspiradora sobre como meninas podem ser o que quiserem acontece às 13h30 e às 16h.

Encerrando o dia, no Centro Cultural e Biblioteca Profº Léo Sallum, às 20h, “Albertinho – O menino Voador”. Na história, Dois mecânicos trabalham em um novo projeto para o ‘Sr. Alberto Santos Dumont’ e passam a comentar o que já ouviram falar da vida do ‘chefe’, desde sua infância, seus estudos, sua ida à França e suas experiências na construção de balões.

Espetáculo premiado “E o Sol Avermelhou” é destaque da programação – Foto: Otávio Delaneza

Espetáculo premiado é destaque na programação

Um dos destaques da semana acontece na terça-feira (19), com a apresentação da peça “E o Sol Avermelhou”, da Cia Arte-Móvel. O espetáculo foi vencedor do 11° Festival Nacional de Teatro de Mogi Guaçu, onde também foi premiado nas categorias Melhor Cenografia, Melhor Iluminação, Melhor Sonoplastia e Melhor Atriz. A encenação acontece no Ceu das Artes, às 10h.

A trama acompanha uma pequena família de retirantes que migra de vilarejo em vilarejo em busca dos bens naturais perdidos. No curso da andança avistam um místico povoado, onde descobrem que somente a filha da terra poderá restaurar o equilíbrio e salvar a humanidade.

Confira o restante da programação:

Terça-feira (19)

20h – LEÕES, VÓDKA E UM SAPATO 23 | CEU das Artes

Quarta-feira (20)

10h – MUNDO SONHA MUNDO | Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”

14h – AO PÉ DA LETRA | CIEP Charles Keese Dodson

20h – GRITO DE PARTIDA | CEU das Artes

Quinta-feira (21)

14h – O MUNDO COMEÇA NA CABEÇA | CEU das Artes

20h – FILHO DAS ÁGUAS | Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”

Sexta-feira (22)

14h – ONHEAMA | Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”

20h – AS DESVENTURAS DO CAPITÃO RABECA | CEU das Artes

Sábado (23)

10h – MIG MEG MUG | CEU das Artes

13h30 – OFICINA: Palavra, imagem e ação | Espaço Arte-Móvel

20h – INHAÍ – COISA DE VIADO | CEU das Artes

Domingo (24)