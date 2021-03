Cena Bárbara registra mais de 21 mil visualizações

Mais de 21 mil pessoas acessaram as exibições da Mostra de Teatro “Cena Bárbara”, de Santa Bárbara d’Oeste, segundo divulgou a prefeitura do município.

Realizada através da Lei Federal Aldir Blanc, a edição que aconteceu entre 6 e 14 de março reuniu 29 ações culturais, entre exibições, lives, oficinas e espetáculos, gratuitamente e completamente online pelo Facebook e Instagram da Sectur (Secretaria de Cultura e Turismo) e do próprio projeto.

Mostra de teatro foi promovida neste mês de março, entre os dias 6 e 14 – Foto: Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste – Divulgação

O evento organizado pelo Grupo Di Atus contou com a participação de 25 grupos de teatro, sendo eles: Grupo Galpão, Teatro por um triz, Damião e Cia, Grupo Atuacia, MB Circo, Grupo Sertania, Cia Talagadá, Sabre de Luz Teatro, Cia Trilha de Teatro, Companhia de Teatro GrandPlié, Daiane Baumgartner, Cia Cênica, Cia Arte-Móvel, Circo Caramba, Cia Adequada de Teatro, Grupo de Teatro Mirabolantes, Cia Paulista de Artes, Cia Quadro Negro, Cia Xekmat, Grupo de Teatro Douglas Novais, Cia Oruã, Cia. YinsPiração Poéticas Contemporâneas, Companhia O Grito, Cia Pé de Cana, Grupo de Estudos Teatrais Miragem e Cia da Entropia, além de lives com Antônio Rogério Toscano e Luciana Martuchelli.

“Novamente os artistas de Santa Bárbara d’Oeste deram um show de empenho e organização. A Cena Bárbara foi um sucesso e se adaptou com rapidez aos desafios do meio digital para se adequar à fase vermelha do Plano São Paulo”, comentou o secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, que também agradeceu aos profissionais envolvidos na organização em nota divulgada à imprensa.

A Mostra foi realizada pelo Grupo Di Atus e conta com execução pela Lei Federal 14.017/2020 (Aldir Blanc), através do Ministério do Turismo e Secretaria Especial da Cultura, pelo ProAc Expresso Lab, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, e Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.