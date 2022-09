‘Cena Bárbara’ divulga programação

Festival terá 24 atividades, entre espetáculos, oficinas e vivências - Foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação

A “Mostra de Teatro Cena Bárbara” divulgou a programação completa nesta quarta-feira (31). Realizado entre 17 e 25 de setembro em espaços culturais de Santa Bárbara d’Oeste, o festival terá 24 atividades, entre espetáculos, oficinas e vivências. Toda a programação é gratuita (veja abaixo).

A “Cena Bárbara” será realizada no Teatro Municipal Manoel Lyra, Ceu das Artes, Centro Cultural e Biblioteca Profº Léo Sallum, Praça Central, Área de Bem Estar e Lazer Edgard Balam (Praça do Conjunto Roberto Romano), Estação Cultural, Parque Taene e Espaço Arte-Móvel. Os ingressos para os espaços com lotação (Teatro, Ceu das Artes e Léo Sallum) serão distribuídos uma hora antes de cada espetáculo.

A “Mostra de Teatro Cena Bárbara” recebeu inscrições de 165 grupos das cidades de Americana, Araras, Araraquara, Bauru, Bragança Paulista, Campinas, Cubatão, Embu, Franco da Rocha, Franscisco Morato, Hortolândia, Ibirá, Iracemápolis, Itanhaém, Itu, Itupeva, Jacareí, Jundiaí, Limeira, Lorena, Mauá, Mogi Guaçu, Paraguaçu Paulista, Paulínia, Pindamonhangaba, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Claro, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, Santos, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo, São Sebastião, Sertãozinho e Ubatuba.

A Mostra é realizada pelo Grupo Di Atus e pela Cia Arte-Móvel e conta com execução pelo ProAc (Programa de Ação Cultural), por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e Município de Santa Bárbara d’Oeste, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Programação “Cena Bárbara”:

17 de setembro (sábado)

10h – Performance Canção do Beco | Cia Oruã | Campinas

Praça Central

16h – Encontro de Partilha “O teatro de Grupo” com Natália Sá

Espaço Cia Arte-Móvel | Rua João Pessoa, 601 – Planalto do Sol

20h – Espetáculo convidado “O Não-lugar de Ágada Tchainik” | Lume Teatro | Campinas

Ceu das Artes | R. Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

18 de setembro (domingo)

8h30-12h30 – Vivência Danças do Corpo com Naomi Silman | Lume Teatro | Campinas

Espaço Cia Arte-Móvel | Rua João Pessoa, 601 – Planalto do Sol

20h – Espetáculo O Touro – Histórias de Fantasmas no Brasil Profundo | Grupo O Barong | Araras

Ceu das Artes | R. Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

19 de setembro (segunda-feira)

14h – Espetáculo Viva Melhor | Cia Xekmat | Santa Bárbara d’Oeste

Biblioteca Léo Sallum | Rua do Algodão, 1450 – Cidade Nova

19h – 21h30 – Oficina Poéticas corporais para o teatro de sombras com Daiane Baugartner | Rio Claro

Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61 – Centro

20 de setembro (terça-feira)

14h – Espetáculo Elisa e os Cisnes selvagens | Teatro por um triz | São Paulo

Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61 – Centro

20h – Espetáculo Hamlet Cancelado | Vinicius Piedade | São Paulo

Ceu das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

21 de setembro (quarta-feira)

14h – Espetáculo Gran Cirque Brado | Circo Caramba e Damião e Cia | Campinas

Ceu das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

20h – Espetáculo Ay Carmela | Grupo Tecelagem | São Paulo

Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61 – Centro

22 de setembro (quinta-feira)

10h – Espetáculo História de Montar – Qual seu vaso? | Casa Dois João | Santa Bárbara d’Oeste

Espaço Edgard Balam | Entre as ruas Vereador Leonel Graciani, Ignácia Pinto de Campo e Padre Victório Freguglia, no Conjunto Roberto Romano

14h – Espetáculo É tudo família | Catarsis Arte para Infância e Juventude | Itupeva

Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61 – Centro

20h – Espetáculo Finda | Cia A DitaCuja | Ribeirão Preto

Ceu das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

23 de setembro (sexta-feira)

10h – Espetáculo Ora Bolas – Clarinha e Suas Histórias | Cia Maria Emilia | Campinas

Ceu das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

20h – Espetáculo Cordel do Mistério de Caiatú | Cia Tragatralha | Piracicaba

Ceu das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

24 de setembro (sábado)

9h30 – Espetáculo Arruança | Grupo Rosa dos Ventos | Presidente Prudente

Praça Central

11h – Espetáculo O Menino Coruja | Cia Arte das Águas | Ibirá

Ceu das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

20h – Espetáculo 88 (oitenta e oito) | Cia Aya | São José dos Campos

Ceu das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

25 de setembro (domingo)

10h – Espetáculo Quixotes | Cia Circo Navegador | São Sebastião

Estação Cultural | Av. Tiradentes, 2 – Centro

14h30 – Performance Naifs | Daiane Baugartner e João Sobral | Rio Claro

Parque Taene | Av. dos Bandeirantes, 1251 – Vila Oliveira

15h30 – Espetáculo A banda do Jerônimo | Circo Caramba | Campinas

Parque Taene | Av. dos Bandeirantes, 1251 – Vila Oliveira

18h – Espetáculo Uma história para Elise | Polo Artes Cênicas | Campinas

Ceu das Artes | Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

20h – Espetáculo Como se Fosse | Grupo Matula | Campinas

Teatro Municipal Manoel Lyra | Rua João XXIII, 61 – Centro