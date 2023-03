Casarão de Nova Odessa vai contar com novas estruturas na área externa

Local passará a ter, inclusive, um salão aberto - Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

O Centro Cultural Herman Jankovitz, o Casarão de Nova Odessa, vai ganhar novas estruturas em sua área externa. O local vai passar por uma reforma em parceria com a iniciativa privada. De acordo com a prefeitura, “em breve” o prédio vai voltar a abrigar a Biblioteca Municipal.

A área externa está ganhando um novo muro nos fundos; um labirinto com materiais recicláveis; um Jardim Sensorial, espaço inclusivo voltado para pessoas com necessidades especiais planejado e montado para estimular os sentidos por meio de plantas e materiais diversificados; um novo salão aberto ou tenda de jogos; e uma “casa da árvore” com balanço para as crianças ampliarem seu contato com natureza de maneira lúdica.



“Reformar e ampliar os espaços do nosso Centro Cultural é preservar a história da nossa cidade e do nosso povo. E um povo sem história é um povo sem identidade própria, sem carinho pela cidade onde mora. Então essa é uma obra muito importante para Nova Odessa”, disse o prefeito Cláudio José Schooder, o Leitinho (PSD).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O prédio principal é de 1932. Entre 2021 e 2022, o imóvel foi restaurado pela prefeitura, respeitando e restituindo suas características originais.



A nova intervenção foi viabilizada pela gestão municipal através de uma parceria com a Construtora e Incorporadora Condeuba, que está lançando um novo prédio residencial na cidade, o Edifício Montesino, no Jardim Santa Luiza 1 – que inclui ainda uma reforma e modernização das instalações do Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, do Jardim Santa Rosa.

“A reforma tornará o ambiente do Centro Cultural ainda melhor e mais acolhedor. Os novos espaços, em conjunto com os serviços que já são oferecidos no local, se tornam bastante atrativos para a população e permitem novas ações culturais em Nova Odessa”, acrescentou o responsável pelo Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Camargo.