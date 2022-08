Casarão de Nova Odessa terá programação cultural

Centro Cultural recebe apresentação de música, dança, teatro, feira de artesanato, gastronomia e troca de livros - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

O Centro Cultural Herman Jankovitz, de Nova Odessa, terá programação cultural amanhã. O “Casarão de Portas Abertas” recebe apresentação de música, dança, teatro, feira de artesanato, gastronomia e troca de livros, das 9h às 13h, com entrada gratuita.

A programação começa com a Banda Sinfônica Municipal Professor Gunars Tiss, de Nova Odessa, que traz um repertório de clássicos do pop internacional. Conduzida pelo maestro Marco Almeida Jr, das 10h às 11h. Na sequência, apresentação teatral que finaliza as atividades do Agosto Lilás (conscientização pelo fim da violência contra a mulher). A cena “Coisa Linda” vai retratar o tema da violência doméstica.

Os atores responsáveis são Ana Bastos e Nathan Pennacchioni. A finalização fica com a Escola de Dança Meire Prado, que participa com dois solos de balé contemporâneo – “Ressignificar”, coreografado e apresentado pela bailarina Alany Neves Bofeti, e “Opor-se”, coreografado também por Alany e apresentado pela bailarina Maria Vitória.

A Prefeitura ressaltou que, para a Feira de Troca de Livros serão apenas obras de literatura. O Centro Cultural fica na Avenida João Pessoa, número 253, no Centro.