Casa Hermann Müller passará por restauro com prioridade para o telhado

Projeto de restauro no casarão histórico também prevê reforço na estrutura do imóvel, construído sobre uma rocha

Telhado da Casa Hermann preocupa restauradores e empresa faz pedido emergencial para reparo - Foto: Arquivo - Liberal.JPG

O telhado é prioridade no projeto de restauro da Casa Hermann Müller, em Americana. Por conta do seu atual estado, o imóvel está sofrendo com infiltrações e trincas. Segundo a empresa OeS Engenharia, proponente do projeto de restauro do imóvel, será feito um pedido emergencial de reparo ao Proac, programa estadual de incentivo à cultura.

Na semana passada, o Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) aprovou as mudanças propostas pela empresa no projeto de restauro, que abrange todo o imóvel e a área externa. Mas antes mesmo de dar continuidade ao processo completo, a empresa vai priorizar o telhado. A empresa espera concluí-lo em três meses.

Arquiteto e sócio-proprietário da OeS, Albeto Streb explicou que a intervenção no telhado é necessária inclusive para que a equipe que está elaborando o projeto de restauro consiga continuar trabalhando.

“Está cheio de infiltrações e trincas, muito provavelmente por conta do telhado. Vamos entrar com um processo no Proac para restaurar o telhado, evitar que entre água e para trabalhar dentro da casa com mais tranquilidade”, explicou Streb ao LIBERAL.

Construído em 1909, o casarão ganhou anexos ao longo do tempo. Por conta disso, o telhado é uma “colcha de retalhos”, segundo Streb. “É um telhado complexo. A parte da casa é até simples, mas houve acréscimos e estamos levantando como ele está, vamos documentar graficamente, altura, tamanho, tipo de telha, beiral e todas as patologias”, disse o arquiteto.

A proposta será trabalhar por partes, tentando um reaproveitamento de telhas, que serão retiradas e lavadas para verificar se ainda possuem impermeabilização. A preocupação com o telhado é tão grande que passou à frente inclusive do problema de fundação da Casa Hermann Müller.

O imóvel foi construído sobre uma pedra, e entre a rocha e a fundação houve um recalque entre 50 e 60 centímetros, ligado à passagem da água ao longo do tempo. O projeto de restauro vai propor uma estabilização desse recalque, que já provocou trincas na parte traseira da casa.

“Mas entendemos que esse recalque está estabilizado. Quando chove entra água, o aterro entre a fundação e a pedra vai aumentando, e isso pode piorar esse recalque. As trincas que temos hoje podem se transformar em rachaduras. Estamos acompanhando, está estabilizado mas tem que ser feito”, disse o arquiteto.

Ele disse que, se houver possibilidade financeira, é possível fazer os dois reparos – do telhado e da fundação – ao mesmo tempo.

APROVAÇÃO. O Condepham aprovou as medidas propostas pela empresa no processo de restauro, como a implantação de acessibilidade e banheiro para PCD (Pessoa Com Deficiência) no piso térreo do casarão, construção de dois banheiros PCD na área externa e reutilização da antiga piscina – ela abrigará um espelho d’água e uma reserva de água para combate a incêndio, uma das exigências para que o imóvel obtenha o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

Mas o processo de restauro ainda não está concluído. Faltam etapas como o memorial descritivo do restauro, o memorial historiográfico, e juntar os processos de tombamento municipal e estadual.

Só depois de unir todas essas informações em um único documento é que a empresa vai buscar a aprovação formal do Condepham e do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico). Só então terá início a etapa de captação de recursos junto a empresas patrocinadoras. O valor do restauro ainda está sendo calculado pela OeS Engenharia.