Casa do Conto vai passar por reforma em Americana

Casa do Conto faz parte do Complexo Industrial de Carioba e necessita de reparos no telhado e no muro - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Espaço lúdico e educativo para as crianças, a Casa do Conto, em Americana, vai passar por uma reforma. O local vai ganhar nova pintura e manutenções como contrapartida da instalação do condomínio Signa Residence no bairro Vila Cecchino. A reforma terá custo de até R$ 100 mil.

Segundo a prefeitura, a obra prevista nesta contrapartida inclui pintura, revisões elétrica, hidráulica e nos telhados. Ainda de acordo com a administração municipal, toda a manutenção será realizada pela empresa responsável pelo empreendimento e o prazo de execução ainda

está sendo definido.

Foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (2) a Certidão de Condições de Aceitação de Estudo de Impacto de Vizinhança, detalhando as contrapartidas solicitadas pela prefeitura para instalação do empreendimento.

O espaço onde funciona a Casa do Conto foi construído em 2004 e teve a pintura restaurada em 2016. Realizado através de parceria entre as secretarias de Cultura e Turismo e de Educação, o projeto é administrado pela arte educadora, psicopedagoga e escritora Cristina Lazaretti, conhecida como Tininha.

De acordo com ela, a Casa do Conto precisa de manutenções urgentes no telhado, está com rachaduras em paredes, o muro da frente está bastante danificado e os fundos não possuem cerca. “Essa verba é muito bem-vinda e muito esperada”, declarou Cristina ao LIBERAL.

Projeto

A Casa do Conto é um projeto cultural que oferece atividades complementares às ações desenvolvidas nas escolas. Por ano, cerca de oito mil crianças das redes municipal e estadual são atendidas na Casa do Conto. A reforma foi pedida pela Secretaria de Educação.

“As crianças da rede municipal são beneficiadas com as atividades extracurriculares desenvolvidas na Casa do Conto, que proporcionam uma dimensão lúdica e criativa, contribuindo com o processo mais significativo na aprendizagem para transposição dessa experiência com os conteúdos da proposta curricular”, justificou a pasta no estudo de impacto de vizinhança.

A Casa do Conto faz parte do Complexo Industrial de Carioba, tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana) como Patrimônio Histórico de Americana, e está sob a tutela da Secretaria de Cultura e Turismo.