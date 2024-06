Projeto tem como foco central o incentivo literário, feito por meio da contação de histórias, - Foto: Arquivo Liberal

A Casa do Conto de Americana completa 20 anos de existência nesta quarta-feira (19). Localizada em Carioba, o projeto tem como foco central o incentivo literário, feito por meio da contação de histórias, que ganham vida nas falas da arte educadora, psicopedagoga e escritora Cristina Lazaretti.

O dia de hoje, que atinge o marco das duas décadas de Casa do Conto, será mais um dia como qualquer outro no projeto: atendendo uma turma de crianças e levando a “magia” dos contos para o imaginário dos pequenos.

“Eu sempre acreditei muito no poder das histórias”, disse Cristina, que está à frente da casa por toda a existência do projeto.

O espaço recebe crianças de escolas públicas e privadas de segunda à sexta-feira, nos períodos da manhã e tarde. Além disso, o atendimento também acontece de forma esporádica nos finais de semana e nas férias escolares.

Mesmo com os atendimento diários, as histórias nunca se repetem. A própria contadora cria os novos enredos para as diferentes turmas que visitam o projeto, contos esses que já foram transformados inclusive em livros.

“Através da fantasia você fala de realidade, valores e de princípios. É isso que eu tenho feito há 20 anos, trazendo histórias de reflexão e que tocam na vida das crianças e até mesmo dos adultos”, disse Cristina.

O prédio da Casa do Conto foi tombado pelo Patrimônio Histórico e, de 2004 até 2014, ficou sob tutela da Secretaria de Educação. Em 2017, o projeto foi transferido para a Secretaria de Cultura e Turismo, viabilizando sua reabertura e funcionalidade.